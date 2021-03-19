Шэрон Стоун заявила, что эротическая сцена "Основного инстинкта" была снята против ее воли
Не так давно стало известно, что Шэрон Стоун выпустила свою первую книгу. На ее страницах американская актриса поделилась воспоминаниями из жизни и вспомнила один неудобный момент со съемок легендарного фильма "Основной инстинкт".
Источник:Vanity Fair
Известная голливудская актриса Шэрон Стоун написала и выпустила свою первую книгу под названием The Beauty of Living Twice. В одном из фрагментов книги женщина вспомнила, что эротическую сцену "Основного инстинкта", которая проходила в полицейском отделении, сняли тайно и без ее согласия.
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В мемуарах Шэрон заявила, что режиссеры не сообщали ей, что она будет сниматься в эротической сцене. По словам актрисы, сначала ее попросили снять нижнее белье, чтобы оно не пробивалось сквозь одежду и при этом заверили, что в момент изменения положения ног на экране не будет видно ее гениталий.
Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме "Основной инстинкт"/Кадр из фильма
Стоун написала, что очень возмутилась, когда увидела отснятый материал. Женщиной настолько овладел гнев, что она дала режиссеру Полу Верховен пощечину. Однако, все же позволила использовать пикантную сцену в фильме, из-за чего и получила бешеную популярность.
Шэрон Стоун – обладательница премий Золотой глобус и Эмми. Актриса номинировалась на премию Оскар. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория" и "Игры богов".
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