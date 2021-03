Не так давно стало известно, что Шэрон Стоун выпустила свою первую книгу. На ее страницах американская актриса поделилась воспоминаниями из жизни и вспомнила один неудобный момент со съемок легендарного фильма "Основной инстинкт".

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун написала и выпустила свою первую книгу под названием The Beauty of Living Twice. В одном из фрагментов книги женщина вспомнила, что эротическую сцену "Основного инстинкта", которая проходила в полицейском отделении, сняли тайно и без ее согласия.

В мемуарах Шэрон заявила, что режиссеры не сообщали ей, что она будет сниматься в эротической сцене. По словам актрисы, сначала ее попросили снять нижнее белье, чтобы оно не пробивалось сквозь одежду и при этом заверили, что в момент изменения положения ног на экране не будет видно ее гениталий.



Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме "Основной инстинкт"/Кадр из фильма

Стоун написала, что очень возмутилась, когда увидела отснятый материал. Женщиной настолько овладел гнев, что она дала режиссеру Полу Верховен пощечину. Однако, все же позволила использовать пикантную сцену в фильме, из-за чего и получила бешеную популярность.

Шэрон Стоун – обладательница премий Золотой глобус и Эмми. Актриса номинировалась на премию Оскар. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория" и "Игры богов".