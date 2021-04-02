Украинский мультиартист Монатик 1 апреля отпраздновал день рождения. На праздник он пригласил друзей и звездных коллег. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то музыкант организовал вечеринку на свежем воздухе и с ограниченным количеством гостей. Как прошел день рождения – читайте на Showbiz 24.

Музыкант в 35-летие собрал вокруг лучших друзей. Он много времени уделяет творчеству, часто радует поклонников интересными коллаборациями, поэтому на праздник пригласил тех знаменитостей, с которыми не только дружит, но и творит вместе.

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Украинские знаменитости на дне рождении Монатика

Звезды, побывавшие на торжестве, активно делятся фотографиями на личных страницах в инстаграм. Вечеринка состоялась на свежем воздухе в одном из загородных комплексов отдыха под Киевом.

Среди знаменитостей, которые приехали поздравить артиста, были Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Юлия Санина и Вал Бебко, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Нина Матвиенко, Влад Яма и его жена Лилиана. Все гости позировали на совместных фотографиях в защитных масках, которые снимали только на время разговоров в небольших группах.

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Также праздник посетила Катя Осадчая вместе с программой "Светская жизнь". Она пообщалась с именинником и гостями. Итак, совсем скоро поклонники Монатика смогут увидеть эксклюзивный сюжет с празднования 35-летия кумира.

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Екатерина Кухар

Влад Яма

Юлия Санина

Катя Осадчая