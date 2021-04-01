Украинский мультиартист Монатик 1 апреля празднует день рождения. Ему исполняется 35 лет. По этому случаю возлюбленная музыканта сделала трогательную публикацию, в которой отметила, что счастлива, ведь их судьбы соединились в одну.

Звездные семьи всегда интересны поклонникам. Дмитрий Монатик и его жена не часто делятся совместными фото или романтическими признаниями, поэтому каждая их публикация всегда привлекает внимание пользователей сети.

Интересно Монатик впервые показал лица своих сыновей в новом клипе

Ирина Монатик поздравила любимого с днем рождения

Звездная жена поздравила любимого, опубликовав трогательное сообщение на личной странице в инстаграме. Ирина обнародовала черно-белое фото Дмитрия и адресовала ему приятные слова.

С днем рождения, любимый! Как же я счастлива, что наши судьбы соединились в одну. С новым годом жизни, современный гений!

– с любовью написала Ирина.

В комментариях к этой публикации коллеги Дмитрия и его поклонники также оставляют слова поздравления. А некоторые артисты сделали особые публикации на своих аккаунтах.

Кто из знаменитостей поздравил Монатика с днем рождения

Юлия Санина

"С днем рождения! Есть люди, которых всегда рады видеть, с которыми всегда есть общие темы, которые остались теплыми и человечными, которых слава не испортила. Дима, ты – любовь. Восхищаемся тобой и уважаем тебя, твой талант, семью и команду. Дальше – больше", – написала в публикации Санина.

Леся Никитюк

"С днем рождения, дорогой Ритмолов! Будь "сильно красивым" и "сильно здоровым"! Твоя Леся Монатюк", – с улыбкой поздравила блогер.

Для просмотра фото и видео листайте справа

Надя Дорофеева

"Дорогой мой Монатик! Таких людей, как ты – очень мало. Таких артистов, как ты – еще меньше. Я восхищаюсь твоим талантом, трудолюбием и человеческими качествами, которыми ты обладаешь. Хочу пожелать тебе, чтобы все твоё творчество продолжало радовать миллионы людей. Ты, как никто другой, несешь добро и свет и попадаешь прямо в сердца. Я думаю, что ты достоин еще больших стадионов! Люблю тебя, друг", – с нежностью написала исполнительница.

Для просмотра фото листайте справа