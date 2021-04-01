Украинский мультиартист Монатик порадовал поклонников новой видеоработой. Он презентовал клип на песню "Ресницы безопасности". Там он собрал самые яркие моменты из жизни, а также впервые показал лицо своих сыновей.

Певец посвятил премьеру своему дню рождению. 1 апреля ему исполняется 35 лет. Монатик вспомнил лучшие и важные моменты из жизни.

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Песня "Ресницы безопасности" стала главным саундтреком документального фильма "Человек, который вечно танцует". Также эта композиция вошла в третий сольный альбом Монатика "LOVE IT ритм".

Клип выходит в свет в виде экранизации ретроспективы к фильму. Там собрана хроника откровенных кадров из семейной и творческой жизни.

Монатик показал лицо сыновей

Одними из самых трогательных моментов, которые поразили зрителей, стали кадры с сыновьями. Вместе с женой Ириной музыкант воспитывает Платона и Даниила. Он редко публикует фото с ними и, как правило, ребята изображены на фотографиях боком или спиной. В новом клипе народный любимец решился показать лицо малышей.

Коронавирус изменил наши жизни. И воспоминания изменил. Обострил их. Прямо под "ресницы безопасности",

– отметил Монатик.

Монатик – "Ресницы безопасности": смотрите видео онлайн