Монатик впервые показал лицо своих сыновей в новом клипе
Украинский мультиартист Монатик порадовал поклонников новой видеоработой. Он презентовал клип на песню "Ресницы безопасности". Там он собрал самые яркие моменты из жизни, а также впервые показал лицо своих сыновей.
Источник:ютуб-канал Монатика
Певец посвятил премьеру своему дню рождению. 1 апреля ему исполняется 35 лет. Монатик вспомнил лучшие и важные моменты из жизни.
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Песня "Ресницы безопасности" стала главным саундтреком документального фильма "Человек, который вечно танцует". Также эта композиция вошла в третий сольный альбом Монатика "LOVE IT ритм".
Клип выходит в свет в виде экранизации ретроспективы к фильму. Там собрана хроника откровенных кадров из семейной и творческой жизни.
Монатик показал лицо сыновей
Одними из самых трогательных моментов, которые поразили зрителей, стали кадры с сыновьями. Вместе с женой Ириной музыкант воспитывает Платона и Даниила. Он редко публикует фото с ними и, как правило, ребята изображены на фотографиях боком или спиной. В новом клипе народный любимец решился показать лицо малышей.
Коронавирус изменил наши жизни. И воспоминания изменил. Обострил их. Прямо под "ресницы безопасности",
– отметил Монатик.
Монатик – "Ресницы безопасности": смотрите видео онлайн
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