Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун написала мемуары The Beauty of Living Twice, где описала пережитое насилие, а также сложные ситуации. В частности, она рассказала о случае, когда пластический хирург без согласия изменил размер ее груди.

30 марта в продажу поступят мемуары известной голливудской актрисы Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice, где она рассказала таинственные, неожиданные и шокирующие детали личной жизни. В ней звезда сообщила о травматических ситуациях.

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Шэрон Стоун увеличили грудь без согласия

В книге актриса рассказала, что в 2001 году ей удалили две доброкачественные опухоли, которые были огромными. Поэтому она вынуждена была перенести еще одну операцию по восстановлению груди. И когда звезда проснулась, то поняла, что пластический хирург поставил ей грудные импланты без разрешения.

Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше на чашку. Врач сказал, что они лучше подходят к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия,

– заявила Шэрон Стоун.

Когда же знаменитость спросила у врача относительно ее груди, то он ответил, что считал, что с большой грудью она будет выглядеть гораздо лучше.

Когда Шэрон Стоун была на волоске от смерти

Также в своих мемуарах звезда рассказала о пережитом инсульте и кровоизлиянии в мозг, произошедших в возрасте 43 лет. Тогда врачи сообщили ей, что она могла умереть.

Чтобы восстановить здоровье, Шэрон Стоун взяла перерыв в актерской карьере и исчезла с экранов на 2 года. Также ее лишили права опеки над сыном Роэном. Потом ей было очень трудно найти работу.

Люди были очень жестоки в отношении меня. Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь. Я потеряла все, что имела,

– призналась актриса.

Однако впоследствии звезда смогла восстановить отношения с приемными сыновьями и полностью выздороветь.

Предыдущие признания Шэрон Стоун