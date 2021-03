Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун написала мемуары The Beauty of Living Twice, где описала пережитое насилие, а также сложные ситуации. В частности, она рассказала о случае, когда пластический хирург без согласия изменил размер ее груди.

30 марта в продажу поступят мемуары известной голливудской актрисы Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice, где она рассказала таинственные, неожиданные и шокирующие детали личной жизни. В ней звезда сообщила о травматических ситуациях. Стоит прочитать Шэрон Стоун сделала прививку от коронавируса Шэрон Стоун увеличили грудь без согласия В книге актриса рассказала, что в 2001 году ей удалили две доброкачественные опухоли, которые были огромными. Поэтому она вынуждена была перенести еще одну операцию по восстановлению груди. И когда звезда проснулась, то поняла, что пластический хирург поставил ей грудные импланты без разрешения. Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше на чашку. Врач сказал, что они лучше подходят к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия,

– заявила Шэрон Стоун. Когда же знаменитость спросила у врача относительно ее груди, то он ответил, что считал, что с большой грудью она будет выглядеть гораздо лучше. Когда Шэрон Стоун была на волоске от смерти Также в своих мемуарах звезда рассказала о пережитом инсульте и кровоизлиянии в мозг, произошедших в возрасте 43 лет. Тогда врачи сообщили ей, что она могла умереть. Чтобы восстановить здоровье, Шэрон Стоун взяла перерыв в актерской карьере и исчезла с экранов на 2 года. Также ее лишили права опеки над сыном Роэном. Потом ей было очень трудно найти работу. Люди были очень жестоки в отношении меня. Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь. Я потеряла все, что имела,

– призналась актриса. Однако впоследствии звезда смогла восстановить отношения с приемными сыновьями и полностью выздороветь. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Предыдущие признания Шэрон Стоун В мемуарах знаменитость рассказала также о том, что в детстве ее с сестрой насиловал дедушка.

Сестры решили рассказать ужасные воспоминания миру, однако их мать изначально была категорически против такой идеи. И таки удалось убедить мать.

"Когда я закончила книгу, я три дня читала ее маме. У меня тогда был грипп, я лежала в постели. И как-то ко мне прилегла мама. У нас состоялся полуторачасовой разговор, который я записала. Мне пришлось переписать часть книги. Тогда я и решила посвятить книгу матери", – рассказала Стоун.