На днях 63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун выпустила автобиографию The Beauty of Living Twice, в которой обнародовала ряд сенсационных подробностей своей жизни. Звезда призналась, что в юном возрасте втайне сделала аборт.

В 18 лет знаменитость забеременела от своего первого парня. Тогда она училась в колледже и не стала рассказывать о беременности ни родным, ни друзьям. Втайне от всех школьница сделала аборт. Ради процедуры Шэрон Стоун поехала в клинику в штат Огайо, поскольку была слишком юна, чтобы сделать это в родной Пенсильвании. Читайте также В дерзком боди и на каблуках: 62-летняя Шэрон Стоун поразила смелым образом – фото Это был секрет, и мне некому было рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана,

– поделилась актриса. Когда она в конце концов пришла в себя после аборта, то сожгла окровавленные простыни и одежду в бочке возле школы. Лишь после этого школьница вернулась к учебе. Сейчас Шэрон Стоун отмечает, что пережила страшную боль из-за сексуальной неопытности – она не осознавала, что забеременеет. К тому времени в ее родном городке Мидвилл был центр планирования семьи, где можно было бы получить контрацептивы или проконсультироваться со специалистами. Добавим, сейчас актриса воспитывает троих сыновей – 20-летнего Роана, 15-летнего Лэрда и 14-летнего Куинна, которых усыновила после трех выкидышей. Из-за пережитого в юности аборта она так и не смогла самостоятельно выносить и родить ребенка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Другие признания Шэрон Стоун из автобиографии The Beauty of Living Twice Актриса рассказала, что эротическую сцену "Основного инстинкта" сняли против ее воли. Режиссеры попросили ее снять нижнее белье и не сообщили, что именно покажут в кадре.

Звезда также призналась, что ее с сестрой насиловал дедушка. Несмотря на то, что мать Шэрон Стоун была против раскрытия интимных подробностей, она все же описала пережитое сексуальное насилие.

Знаменитость раскрыла и то, что пластический хирург увеличил ее грудь без разрешения. После операции по восстановлению груди она проснулась с грудными имплантами.​