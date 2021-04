1 апреля – это единственный день в году, когда шутки воспринимаются с улыбкой, а на розыграши не обижаются. Звезды Голливуда тоже могут стать "жертвой" звездных друзей. Более того, сама Елизавета II стала объектом смешного розыгрыша внуков.

В День смеха, 1 апреля, всех когда-либо разыгрывали. Забавно, если это происходит со звездами, да еще и фиксируется на видео. Известные американские актеры и знаменитости не скрывают насмешек голливудских друзей и не стесняются хохотать над этим.

Тейлор Свифт

Притаиться за дверью и напугать своего друга – один из старейших розыгрышей, которые точно все переживали. Певица Тейлор Свифт не стала исключением. Телеведущая Эллен ДеДженерес напугала звезду своим криком. Тейлор Свифт от неожиданности упала и даже ударилась о стену. После этого певица долго лежала и хохотала, как и все очевидцы.

Смотрите видео 1-апрельского розыгрыша Тейлор Свифт:

Королева Елизавета II

Не только американские певицы и актеры становятся "жертвами" розыгрышей. Британская королева Елизавета II тоже попала в список тех, кого разыграли родственники.

Так, монарх попросила своих внуков записать ей аудиосообщение на автоответчик. Принц Гарри и Уильям решили подойти к просьбе с юмором и записали такие слова: "Привет, как дела? Это Лиза. Меня сейчас нет на троне. Для прямой связи с Филиппом (муж королевы, – LifeStyle 24) нажмите "один", для связи с Чарльзом (старший сын) – "два", а для разговора с корги (любимые собаки) нажмите "три". Забавную выходку внуков Елизавета II оценила, но позвонила всем, кто оставил ей сообщение, и извинилась за выходку.

Ким Кардашян

В 2010 году Хлои Кардашьян и Николь Ричи разыграли звезду реалити-шоу. В День смеха они взломали аккаунт Ким Кардашян в социальной сети Twitter и написали несколько забавных постов. В частности, на странице звезды был рассказ о расстройстве желудка, а еще признание в нетрадиционной ориентации.

Иногда мне кажется, что я лесбиянка, потому что считаю, что Николь Ричи чертовски хороша,

– написали шутницы.

Ким Кардашян не обиделась на сестру и подругу, отметив, что это была самая смешная выходка, которую когда-либо устраивали ей друзья.

Дженнифер Энистон

Во время съемок в комедии "Мы – Миллеры" актеры пошутили над Дженнифер Энистон. Когда по сценарию вся семья Миллеров сидела в машине, включили главный саундтрек сериала "Друзья" – I'll Be There For You. Сначала актриса была удивлена, после чего рассмеялась.

Смотрите видео розыгрыша Дженнифер Энистон:

Дэниел Рэдклифф

Во время съемок фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" актер Алан Рикман подшутил над коллегой Дэниелом Рэдклиффом. Знаменитость подложил своему другу в спальный мешок "подушку-пердушку". Когда же, по сюжету, все спали, тишину на съемочной площадке нарушила сама подушка. Все не сдерживали смеха и еще долго подшучивали.

Смотрите розыгрыш Дэниела Рэдклиффа:

Дженнифер Лоуренс

Во время работы над фильмом "Афера по-американски" актеры Брэдли Купер и Кристиан Бэйл решили разыграть коллегу Лоуренс. Одна из сцен киноленты снималась на кладбище, потому звезда очень нервничала и хотела как можно скорее покинуть съемочную площадку. Среди съемок Лоуренс закричала, когда увидела на надгробном памятнике свое имя и дату смерти – 1 апреля 1913 года.

Это же мое имя. Это просто совпадение, я скоро умру?

– в панике кричала актриса.

Жуткая шутка изрядно напугала звезду. Актеры посмеялись над ужасом Лоуренс и объяснили, что это всего лишь розыгрыш.

Не теряйте оптимизма и шутите больше в такое неспокойное и тревожное время!