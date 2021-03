63-летняя актриса Шэрон Стоун написала автобиографию The Beauty of Living Twice, в которой рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Голливудскую звезду и ее сестру Келли насиловал дедушка.

В своих мемуарах звезда фильма "Основной инстинкт" выложила ужасные детские воспоминания. Шэрон Стоун и ее младшая сестра в юном возрасте пережили сексуальное насилие со стороны деда. По словам звезды, они с Келли вместе решили рассказать о том, что их насиловал дедушка. К теме Шэрон Стоун заявила, что эротическая сцена "Основного инстинкта" была снята против ее воли Сестры поделились идеей с матерью, однако та была категорически против раскрытия интимных семейных подробностей на весь мир. Однако им все-таки удалось убедить мать. "Когда я закончила книгу, я три дня читала ее маме. У меня тогда был грипп, я лежала в постели. И как-то ко мне прилегла мама. У нас состоялся полуторачасовой разговор, который я записала. Мне пришлось переписать часть книги. Тогда я и решила посвятить книгу матери", – поделилась актриса. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Шэрон Стоун отметила, что в автобиографии The Beauty of Living Twice расскажет не только о пережитых изнасилованиях дедушки, но и о том, как оказалась на грани жизни и смерти из-за инсульта и перенесла 7-часовую операцию на головном мозге.