Спирс ждала от меня помощи, – Шэрон Стоун рассказала о письме от певицы
Американская актриса Шэрон Стоун в шоу Келли Кларксон рассказала, как в 2007 году у нее о помощи просила артистка Бритни Спирс. Тогда у нее случился нервный срыв и она побрила голову.
Источник:US Weekly
Но по словам Стоун, она не могла помочь Бритни, поскольку сама в то время нуждалась в помощи от других. Произошло это за год до того, как к Спирс приставили опекуна – ее отца Джеймса, с которым Бритни до сих пор судится.
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Бритни написала мне очень долгое и важное, пронизывающее письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи,
– вспомнила актриса.
"У меня у самой тогда был непростой период в жизни, и я не могла ничего с собой поделать. Но правда в том, что нам обоим нужна была помощь", – добавила звезда.
63-летняя Шэрон Стоун тоже призналась, что неоднократно находилась под чужим влиянием, как Бритни, и считает это ужасным.
"Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я, конечно, могу сказать, что это было и в моей жизни и не один раз. Тогда я не осознавала, что я делаю. В эти моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь и очень трудно получить контроль над своими финансами", – подытожила Шэрон.
Что известно об опекунстве Бритни?
- В августе 2020 года Бритни Спирс подала документы в суд, где говорилось о том, что она выступает категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном.
- Она требовала передать право распоряжаться своим имуществом Джоди Монтгомери, которая была ее опекуншей в 2019 году, когда произошел конфликт Джеймса с одним из внуков.
- Но суд отклонил эту просьбу и позволил отцу дальше быть ее опекуном.
- Она попросила у суда еще раз изменить ее опекуна и передать все полномочия его помощнице Джоди Монтгомери.
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