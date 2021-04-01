Американская актриса Шэрон Стоун в шоу Келли Кларксон рассказала, как в 2007 году у нее о помощи просила артистка Бритни Спирс. Тогда у нее случился нервный срыв и она побрила голову.

Но по словам Стоун, она не могла помочь Бритни, поскольку сама в то время нуждалась в помощи от других. Произошло это за год до того, как к Спирс приставили опекуна – ее отца Джеймса, с которым Бритни до сих пор судится.

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Бритни написала мне очень долгое и важное, пронизывающее письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи,

– вспомнила актриса.

"У меня у самой тогда был непростой период в жизни, и я не могла ничего с собой поделать. Но правда в том, что нам обоим нужна была помощь", – добавила звезда.

63-летняя Шэрон Стоун тоже призналась, что неоднократно находилась под чужим влиянием, как Бритни, и считает это ужасным.

"Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я, конечно, могу сказать, что это было и в моей жизни и не один раз. Тогда я не осознавала, что я делаю. В эти моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь и очень трудно получить контроль над своими финансами", – подытожила Шэрон.

Что известно об опекунстве Бритни?