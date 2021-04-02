Американская актриса Тори Спеллинг воспитывает 5 детей, впрочем, ее новое фото из инстаграма намекает на шестую беременность звезды. Провокационное фото она опубликовала 1 апреля, что навело всех на мысли, что актриса шутит.

47-летняя знаменитость из сериала "Беверли-Хиллз" предстала на фотографии в кроп-топе белого цвета и длинном халате. Нижнее белье она решила не одевать, а взамен продемонстрировала всем круглый живот, который она придерживала. Ее длинные волосы были красиво подкручены, а лицо подчеркнуто выразительным макияжем.

К слову Хилари Дафф показала новорожденную дочь через неделю после домашних родов

"Номер 6", – лаконично подписала фото Тори.



Тори Спеллинг в шестой раз беременна? / Фото из инстаграма Тори Спеллинг

Реакция сети

Многие звезды и фанаты обрадовались радостной новости, но комментарий звезды телевидения Джеффа Льюиса вызвал еще больший ажиотаж и лайки от подписчиков: "это первоапрельская шутка такая?"– спросил мужчина, но ответа от Спеллинг так и не получил.

"Я действительно надеюсь, что вы не используете беременность как первоапрельскую шутку, учитывая, что так много женщин хотят иметь хотя бы одного ребенка. Вы были благословлены пятеркой, пожалуйста, проявите сострадание и понимание. Шутить тут не нужно!";

"Я очень надеюсь, что это правда, в таком случае поздравляю! Если это первоапрельская шутка, тогда это чрезвычайно дурной тон";

"Это не лучшая шутка для 1 апреля";

"Если это первоапрельская шутка, то она крайне неприятная для всех тех женщин, у которых случаются выкидыши".

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Но некоторые из фанатов верят, что актриса действительно снова станет мамочкой и прислали ей немало поздравлений:

"Привет! Это действительно случилось?";

"Лучшие новости за сегодня! Я так счастлива за вас";

"Привет мамочке!";

"Замечательная и невероятная мама" – писали некоторые из фанатов.

Что известно о личной жизни Тори Спеллинг?