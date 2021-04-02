Многодетная звезда "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг озадачила сеть "беременным" фото
Американская актриса Тори Спеллинг воспитывает 5 детей, впрочем, ее новое фото из инстаграма намекает на шестую беременность звезды. Провокационное фото она опубликовала 1 апреля, что навело всех на мысли, что актриса шутит.
Источник:инстаграм Тори Спеллинг
47-летняя знаменитость из сериала "Беверли-Хиллз" предстала на фотографии в кроп-топе белого цвета и длинном халате. Нижнее белье она решила не одевать, а взамен продемонстрировала всем круглый живот, который она придерживала. Ее длинные волосы были красиво подкручены, а лицо подчеркнуто выразительным макияжем.
К слову Хилари Дафф показала новорожденную дочь через неделю после домашних родов
"Номер 6", – лаконично подписала фото Тори.
Тори Спеллинг в шестой раз беременна? / Фото из инстаграма Тори Спеллинг
Реакция сети
Многие звезды и фанаты обрадовались радостной новости, но комментарий звезды телевидения Джеффа Льюиса вызвал еще больший ажиотаж и лайки от подписчиков: "это первоапрельская шутка такая?"– спросил мужчина, но ответа от Спеллинг так и не получил.
- "Я действительно надеюсь, что вы не используете беременность как первоапрельскую шутку, учитывая, что так много женщин хотят иметь хотя бы одного ребенка. Вы были благословлены пятеркой, пожалуйста, проявите сострадание и понимание. Шутить тут не нужно!";
- "Я очень надеюсь, что это правда, в таком случае поздравляю! Если это первоапрельская шутка, тогда это чрезвычайно дурной тон";
- "Это не лучшая шутка для 1 апреля";
- "Если это первоапрельская шутка, то она крайне неприятная для всех тех женщин, у которых случаются выкидыши".
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Но некоторые из фанатов верят, что актриса действительно снова станет мамочкой и прислали ей немало поздравлений:
- "Привет! Это действительно случилось?";
- "Лучшие новости за сегодня! Я так счастлива за вас";
- "Привет мамочке!";
- "Замечательная и невероятная мама" – писали некоторые из фанатов.
Что известно о личной жизни Тори Спеллинг?
- С 2004 по 2006 год Тори была замужем за актером и режиссером Чарли Шейнианом.
- Отношения со вторым мужем актрисы начались во время развода с первым мужем и уже 7 мая 2006 года она связала себя узами брака с Дином МакДермоттом.
- У них пятеро детей: старший сын Лиам (родился в 2007 году), дочери Стелла (2008) и Гетти (2011), младшие сыновья Финн (2012) и Бо (2017).
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