Украинский телеведущий Григорий Решетник объявил о начале нового проекта "Холостяк Дети" для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Шоумен смутил новостью поклонников.

Знаменитый украинский телеведущий Григорий Решетник обнародовал на своей странице фото. Он показал редкий кадр со съемок нового проекта.

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Григорий Решетник взбудоражил сеть анонсом очередного шоу

Ведущий романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" сообщил о запуске нового формата успешного шоу – "Холостяк Дети". Григорий Решетник предложил заполнить анкету для участия детям в возрасте от 7 до 12 лет.

Ура!!! Наконец это произошло!!! Мы запускаем новый проект "Холостяк Дети". Это будет просто вау. Поэтому если вашим детям 7-12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь!

– написал Решетник.

Реакция сети

Поклонников шоумена смутила такая новость. Они начали выражать свое возмущение относительно такого формата шоу "Холостяк":

"Вы в своем уме? Какая любовь в 7 лет?";

"Зачем? Всему свое время";

"Серьезно? Интересно, кому такая идея пришла в голову".

Однако большая часть пользователей сети поняли, что публикация Григория Решетника – всего лишь первоапрельский розыгрыш. Они оценили шутку в комментариях: