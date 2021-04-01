Это будет вау, – Григорий Решетник взбудоражил сеть анонсом шоу "Холостяк Дети"
Украинский телеведущий Григорий Решетник объявил о начале нового проекта "Холостяк Дети" для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Шоумен смутил новостью поклонников.
Источник:инстаграм Григория Решетника
Знаменитый украинский телеведущий Григорий Решетник обнародовал на своей странице фото. Он показал редкий кадр со съемок нового проекта.
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Григорий Решетник взбудоражил сеть анонсом очередного шоу
Ведущий романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" сообщил о запуске нового формата успешного шоу – "Холостяк Дети". Григорий Решетник предложил заполнить анкету для участия детям в возрасте от 7 до 12 лет.
Ура!!! Наконец это произошло!!! Мы запускаем новый проект "Холостяк Дети". Это будет просто вау. Поэтому если вашим детям 7-12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь!
– написал Решетник.
Реакция сети
Поклонников шоумена смутила такая новость. Они начали выражать свое возмущение относительно такого формата шоу "Холостяк":
- "Вы в своем уме? Какая любовь в 7 лет?";
- "Зачем? Всему свое время";
- "Серьезно? Интересно, кому такая идея пришла в голову".
Однако большая часть пользователей сети поняли, что публикация Григория Решетника – всего лишь первоапрельский розыгрыш. Они оценили шутку в комментариях:
- "С первым апреля. Какая любовь в 12 лет?";
- "Хорошая шутка";
- "А я на секунду поверила";
- "Ну и шутки";
- "Вас также с 1 апреля";
- "Я сначала поверила, супер".
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