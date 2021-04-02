Украинский мультиартист Монатик в новом клипе впервые показал лицо сыновей – Платона и Даниила. Теперь он вместе с ребятами и женой украсил обложку популярного глянца l'officiel Украина.

В свое 35-летие Монатик впервые показал лица обоих сыновей. Теперь народный любимец впервые украсил обложку глянца вместе с любимой Ириной и детьми. Также музыкант объяснил, почему решил больше не скрывать сыновей от публики.

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Почему Монатик показал сыновей

В инстаграм-заметке артист отметил, что пришло время Даниилу и Платону показать свои лица. Это должно было когда-то произойти.

Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это дети. Она моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни,

– признался Монатик.

"Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичным является каждый человек, зарегистрировалась в социальных сетях, что интернет помнит все твои слова и действия. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно чувствовать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария, который пишем и говорим, интернета и реальной жизни", – добавил звездный папа.

Поклонники с нетерпением ждали этого события, поэтому такая публикация вызвала настоящий ажиотаж в сети. Подписчики Монатика активно комментируют сообщение и оставляют много приятных слов в адрес семьи.