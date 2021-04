Минулого тижня шанувальники вперше побачили уривки з відвертої книги акторки Шерон Стоун, яка вперше розповіла про лаштунки особистого життя. Також український шоу-бізнес вітав мультиартиста Монатіка з 35-річчям, а весь світ жартував на 1 квітня.

Зізнання Шерон Стоун

Американська акторка Шерон Стоун, яка за свою кар'єру змогла отримати Золотий глобус та Еммі, часто відома своїм шанувальникам за роль у фільмі "Основний інстикт". Знаменита сцена, де вона сидить на кріслі без нижньої білизни, досі "гуляє" мережею. Втім, у її першій новій книзі під назвою The Beauty of Living Twice жінка розповіла про цю сцену, яка змінила усе її життя.

За її словами, сцену у поліцейському відділку зняли таємно без її згоди. Режисери не повідомляли їй, що вона буде в еротичній сцені, а прохання зняти спідню білизну у неї не викликало підозр. Коли ж вона побачила цю сцену у фільмі, то дала ляпаса режисерові Полу Верховену.



Шерон Стоун в еротичній сцені "Основного інстинкту" / Скриншот з фільму

У книзі 63-річна Шерон Стоун також поділилась, що у дитинстві стала жертвою зґвалтування власного дідуся. Жертвою сексуального насильства також стала її рідна сестра Келлі.

Акторка також поділилась, що під час операції на видалення доброякісних пухлин з грудей хірург збільшив її груди без жодного її дозволу. За словами Шерон, йому начебто здалось, що так буде краще, і розмір грудей буде пропорційним до розміру її стегон.

Продовжуючи тему шокуючих зізнань, то Шерон додала, що у 18-річному віці зробила таємний аборт. Тоді вона завагітніла від свого першого хлопця. У неї були кровотечі після операції ще кілька днів, і лише коли вона спалила усі простирадла і відновилась, то змогла повернутись на навчання до школи.

День народження Монатіка і вихід дітей "в світ"

1 квітня український виконавець Монатік відзначив своє 35-річчя. Ця дата стала знаковою для нього, адже у такому молодому віці він досягнув чималих успіхів. У цей день в мережі його вітали перші зірки українського шоу-бізнесу та навіть влаштували яскраву вечірку, а він сам випустив кліп та пісню "Ресницы безопасности", присвячені його святу.

Там він пригадав найяскравіші моменти свого життя, особливо народження дітей від дружини Ірини Демічевої. Що цікаво, саме у кліпі він вперше показав їхні обличчя, які приховував кілька років з моменту народження.

Колись він так само в одній зі своїх пісень розкрив імена хлопчиків – Платон і Данило. Монатік тепер вирішив не лише показати, якими діти були в дитинстві, а якими є зараз. Для цього він знявся у фотосесії для українського глянцю L'Officiel і позував на обкладинці разом з синами та дружиною.



Монатік з синами Данилом і Платоном, а також дружиною Іриною / Фото L'Officiel

Жарти зірок на 1 квітня

Хтось називає цей день "Днем дурня", хтось – "Днем сміху", втім, жартувати дозволяється у всім, якщо це не нашкодить здоров'ю ваших друзів чи родичів. Зірки не оминули цю подію і теж оригінально привітали фанатів з цим днем.

До прикладу, Григорій Решетник вирішив розіграти публіку анонсом дитячого шоу "Холостяк. Діти", де участь начебто братимуть діти від 7 до 12 років. Ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка" попросив батьків залишати анкети дітей на сайті, оскільки саме на проєкті вони знайдуть своє кохання. Чимало прихильників бурхливо відреагували на таку новину, але більшість зрозуміли, що це всього лише першоквітневий жарт.

Американська акторка Торі Спеллінг, ймовірно, теж розіграла фанатів новим фото, де начебто вона знову вагітна. Можливо, так і є, оскільки зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" вже має 5 дітей, але до новини про шосту дитину фанати поставились скептично, особливо в день публікації – 1 квітня. Люди по-різному відреагували на це, але чимало жінок розкритикували акторку за жарт, оскільки багато з них мріють завагітніти, але їм досі це не вдалось.

Відома модель Гайді Клум 1 квітня також оголосила, що рада приєднатись до акторського складу серіалу "Секс і місто". Відомо, що у новій версії серіалу зіграють усі головні героїні окрім "Саманти" (Кім Кетролл), тому така новина дуже спантеличила фанатів. Вона також закрила коментарі до допису в інстаграмі і прихильники не могли поділитись своїми думками з приводу цього. У наступному відео в інстаграмі вона зізналась, що це був жарт до 1 квітня.

Зберігати позитив у сьогоднішні дні – найголовніше