Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

23:14

Британская королева Елизавета II скончалась сегодня днем в Балморале. Об этом стало известно вечером 8 сентября. В замок стали прибывать ее родные, а в последние минуты жизни рядом с ней провел принц Чарльз. Ознакомьтесь с актуальной информацией.