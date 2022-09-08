Елизавета II умерла: все, что известно сейчас
Британская королева Елизавета II скончалась сегодня днем в Балморале. Об этом стало известно вечером 8 сентября. В замок стали прибывать ее родные, а в последние минуты жизни рядом с ней провел принц Чарльз. Ознакомьтесь с актуальной информацией.
6 сентября королева встретилась с Лиз Трасс, назначила ее новым премьером Великобритании. Уже на следующий день она упразднила рабочую встречу, поскольку врачи посоветовали ей отдохнуть. Теперь стало известно, что Ее Величество скончалось, перед этим сообщали об ухудшении состояния здоровья.
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Хронология событий (последние новости читайте внизу)
- Летние каникулы королева провела в Шотландии, в замке Балморал. Там она встречалась с Лиз Трасс.
- Уже через день Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II.
- Врачи обеспокоины ее самочувствием, поэтому теперь королева находится под постоянным контролем.
- На фоне таких новостей телеканал BBC сменил эфирную сетку.
- В Букингемский дворец начали сходиться люди, вся Великобритания молится за королеву.
- Лиз Трасс в своем твиттере написала: "Вся страна будет глубоко обеспокоина новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мысли и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей".
- В Шотландию уже приехали ее дети – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Также рядом с королевой есть ее внук – принц Уильям.
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- Принц Гарри и Меган Маркл, живущие сейчас в США, также отправляются в Шотландию, чтобы быть рядом с Ее Величеством.
- Люди собираются и у замка Балморал, где с семьей находится Елизавета II.
- Смена караула в Букингемском дворце сегодня отменена.
- На фоне информации о плохом самочуствии королевы сайт BBC сменил цвет на черный. Королевский корреспондент Николас Уитчелл появился в эфире BBC в черном костюме.
- Королевский фотограф Крис Джексон также отреагировал на новости об ухудшении здоровья королевы: "Пока мысли с Ее Величеством Королевой в Балморале, которое после осмотра находится под контролем".
- Архиепископ Кентерберийский сказал, что посылает свои молитвы, а первые министры Шотландии и Уэльса присоединились к доброжелателям, прислав слова поддержки.
- Около 17 часов появилась информация, что королева Елизавета II умерла, но это оказалось неправдой. СМИ ссылались на фейковый аккаунт газеты The Guardian.
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- Вместе с принцем Чарльзом в Балморал прибыла герцогиня Корнуольская. Кейт Миддлтон не присоединилась к принцу Уильяму, она с детьми осталась в Виндзоре.
- Королевский корреспондент Николас Уитчелл: "Я понимаю, что на этом этапе от Букингемского дворца больше ничего не ожидается. Меня заставляют поверить, что нет ничего неизбежного".
- В BBC сообщили, что принц Чарльз, наследник престола, находится в замке Балморал и будет рядом со своей матерью королевой. Другие члены королевской семьи также направляются в поместье.
- В Шотландию возле 18:00 уже прилетели принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и супруга Эдварда Софи.
- Слова поддержки королю высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он написал, что "все его мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством Королевой Елизаветой II. Мы желаем ей всего наилучшего и передаем наши лучшие пожелания королевской семье". Отметим, что Елизавета II также королева Канады и глава государства Канады.
В то же время, премьер-министр Великобритании на Даунинг-стрит подтвердила, что Лиз Трасс не планирует отправляться в Шотландию сегодня или завтра. Официальный представитель премьер-министра также отметила, что они не могут сообщать никакие новости о состоянии здоровья королевы.
Принц Гарри летит в Балморал отдельно от других членов семьи. Но его представитель сообщил, что согласовывает планы с другими членами семьи. Мужчина летит без своей жены Меган Маркл. Присоединится ли она впоследствии – неизвестно.
Телеканал BBC, ранее изменивший цвет сайта с красного на черный, прекратил свои регулярные программы. Сейчас он освещает здоровье королевы и ведет прямую трансляцию из-под замка Балморал, где сходятся люди.
- Известный журналист и критик Меган Маркл, Пирс Морган, написал в твиттере, что не может представить Британию без королевы.
- Члены королевской семьи уже прибыли в замок Балморал. За рулем был замечен принц Уильям, рядом с ним – принц Эндрю, а на задних сиденьях – граф и графиня Уэссекские.
- Возле Букингемского дворца в Лондоне начали собираться десятки подданных британцев. Некоторые из них рассказывают, что волнуются за королеву и уже не представляют монархию без нее.
- В половине 9 часов вечера 8 сентября королевская семья сообщила, что Елизавета II мирно умерла днем в замке Балморал в Шотландии.
- Великобритания объявила 10-дневный траур, над Букингемским дворцом спустили флаг, а на воротах дворца вывесили объявление о смерти королевы.
- Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании состоится в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.
- Люди возле Букингемского дворца не сдерживают слез и возлагают цветы к воротам.
- Спикер палаты представителей США Пелосио распорядилась приспустить флаги над Капитолием в связи со смертью Елизаветы II.
- Лондонская биржа остановила торги в 18.35 по местному времени после известия о смерти королевы.
- Принц Чарльз как король страны впервые опубликовал заявление по смерти матери. "Ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной", – заявил монарх.
- К жителям Содружества и Великобритании также обратилась премьер-министр Лиз Трасс на Даунинг-стрит. Она сказала, что смерть королевы – шок для нации и мира.
- Со скорбью и поддержкой также выступили супруги Зеленские – президент Украины выразил искренние соболезнования всем подданным монархии и королевской семье.
- Новый британский монарх взял имя Карла III (Charles III).
- Слова в гимне Великобритании изменятся – вместо "God Save the Queen" заменят "God Save the King".
- Украинские звезды и пользователи сети уже реагируют на гибель легендарной королевы. Они говорят, что такой, как она, больше не будет.
- К скорбным дням присоединился также президент Франции. Он заявил, что флаги над Елисейским дворцом завтра и в день похорон будут приспущены наполовину в знак жалобы.
- На смерть королевы отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что Елизавета II "определила эпоху". Также словами соболезнования поделился Борис Джонсон, недавно сложивший обязанности премьер-министра Великобритании.
- Выступление короля Чарльза ІІІ состоится в пятницу, 9 сентября. Представитель королевской семьи сообщил, что он выступит со своей первой речью.
- Британцы, которые собираются у Виндзора, чтобы оплакать смерть королевы, вспоминают общение с ней. Одна из поклонниц королевской семьи сказала корреспондентам CNN: "Она просто символизирует все. Я прожила в Виндзоре всю свою жизнь, моя семья любила ее и вроде бы привила эту любовь нам".
- Мэр Парижа заявил, что в знак уважения королевы Елизаветы II вечером 8 сентября выключат фонари Эйфелевой башни.
- Сайт Букингемского дворца не работает после известия о смерти Ее Величества.
Сайт Букингемского дворца после смерти королевы
- Лидер британской оппозиции Кейр Стармер оплакивает конец "елизаветинской эры".
- Бывшие президенты США чествуют жизнь и службу королевы Елизаветы II. Барак Обама в совместном заявлении с первой леди Мишель Обамой сказал, что они "поражены ее наследием неутомимой, достойной государственной службы": "Нам с Мишель посчастливилось познакомиться с Ее Величеством, и она для нас много значила. Когда мы только начинали ориентироваться в жизни как президент и первая леди, она приветствовала нас на мировой арене с распростертыми объятиями и необычайной щедростью. Снова и снова мы были поражены ее теплотой".
- Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит, что королева "безоговорочно посвятила себя служению".
- Принц Гарри прибыл в замок Балморал. На сайте фонда Гарри и Меган Archewell размещена дань со словами: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II 1926 – 2022".
- Папа Франциск отдал должное королю в телеграмме королю Чарльзу. Он также сказал монарху, что глубоко расстроен смертью Ее Величества.
- Принц Уильям теперь наследник престола. Он вместе с женой Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разговаривала с королем Чарльзом III после смерти Ее Величества. Трасс сообщили о смерти королевы в 16:30 по местному времени.
- Полиция снимает барьеры, блокирующие доступ к воротам замка Балморал, чтобы позволить людям возложить цветы.
- Премьер-министр Австралии чествует "длинную жизнь королевы, посвященную долгу, семье, вере и служению".
- Премьер-министр Новой Зеландии говорит, что королева определила "понятие служения, милосердия и последовательности": "Ее преданность своей роли и всем нам была безоговорочной и непреклонной".
- Правительство Франции оплакивает смерть королевы и высоко оценивает ее вклад во франко-британские отношения: "Королева любила Францию, которая любила ее в ответ".
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