Музична премія YUNA у 2021 році вже двічі переносилась: спочатку її запланували на 30 і 31 березня, але через сплеск коронавірусу в Україні її перенесли на 20 квітня. Згодом і цю дату перенесли, оскільки у Києві тривав посилений карантин.

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Але премія YUNA-2021 все ж відбулась 12 травня! Окрім нагородження зірок, публіку розважали хедлайнери заходу: The Hardkiss, Монатік, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров та Alina Pash. Подія відбулась в офлайн-форматі з дотриманням карантинних норм та правил.

Переможці YUNA-2021

Найкраща пісня іншою мовою:

Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка

Найкращий електронний хіт:

Bonfire – TVORCHI

Новина доповнюється...