Олена Зеленська розповіла про своє життя у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Дружина Зеленського пригадала нещодавню зустріч з першої леді Франції – Бріжит Макрон.

До теми Олена Зеленська для першого телевізійного інтерв'ю обрала синій костюм і повторила образ: фото

Олена Зеленська про Бріжит Макрон

Зеленська наголосила, що Макрон – дуже смілива жінка: "Вона вільна, за роки у статусі першої леді вона багато вислухала. Були розмови про різницю у віці з чоловіком, зовнішній вигляд постійно когось не влаштовував. Мені здається, вона просто не звертає на це уваги й робить так, як їй хочеться.

Під час нашого спілкування Бріжит сказала мені: "Не зважайте ні на кого. Це ваше життя і лише вам його жити. Робіть так, як вам хочеться, як зручно". Проте я не можу сказати, що завжди роблю так, як вона порадила,

– розповіла перша леді України.



Володимир та Олена Зеленські на зустрічі з Макронами / Фото Getty Images

Зазначимо, президентське подружжя України мало зустріч з Емманюелем Макроном та його дружиною 16 квітня 2021 року. Володимира та Олену Зеленських приймали в Єлисейському палаці в Парижі, Франція.