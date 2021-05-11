Про реакцію Родрігеса на пожвавлення начебто дружніх стосунків між Дженніфер та Беном розповів інсайдер видання. Він "шокований і приголомшений" тим, що його екснаречена та актор зблизились.

До слова Дженніфер Лопес планує проводити якомога більше часу з колишнім Беном Аффлеком

Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв'язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання,

– розповів інсайдер британського видання.

Варто додати, що минулими вихідними пару Лопес та Аффлека бачили разом в районі курорту Big Sky Resort в Монтані, США. Американські ЗМІ повідомляють, що у пари лише дружні стосунки, які тривали з моменту їхнього розриву у 2004 році. Але чимало прихильників підозрюють, що возз'єднання "Бенніфер" (так називали пару у 2000-х) має романтичний характер.

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