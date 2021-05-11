Про реакцію Родрігеса на пожвавлення начебто дружніх стосунків між Дженніфер та Беном розповів інсайдер видання. Він "шокований і приголомшений" тим, що його екснаречена та актор зблизились.
До слова Дженніфер Лопес планує проводити якомога більше часу з колишнім Беном Аффлеком
Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв'язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання,
– розповів інсайдер британського видання.
Варто додати, що минулими вихідними пару Лопес та Аффлека бачили разом в районі курорту Big Sky Resort в Монтані, США. Американські ЗМІ повідомляють, що у пари лише дружні стосунки, які тривали з моменту їхнього розриву у 2004 році. Але чимало прихильників підозрюють, що возз'єднання "Бенніфер" (так називали пару у 2000-х) має романтичний характер.
Що відомо про роман Алекса Родрігеса і Джей Ло?
- Знаменитості почали зустрічатись у 2017 році, але були знайомими ще з 2005-го. У березні 2019-го Алекс освідчився коханій.
- Впродовж їхнього роману в мережі неодноразово з'являлись чутки про зради чоловіка та різні фінансові махінації.
- Дженніфер Лопес продовжувала довіряти коханому, але карантин дав тріщину у їхніх стосунках. Пара двічі відкладала заплановане весілля.
- У березні 2021 року в мережі з'явились чутки про їхнє розставання, яке вони спростували. Але в квітні пара все ж підтвердила інформацію, що завершила роман.
- Ініціаторкою виступила сама Джей Ло, яка перестала довіряти чоловіку.