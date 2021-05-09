У неділю, 9 травня, чимало публічних особистостей відмовилися від звичного шаленого ритму життя та провели вихідний з найближчими – хто з батьками, хто з дітьми. Як вітали з Днем матері Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна, Сергій Бабкін, Ксенія Мішина та інші, дізнавайтеся далі.

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Як українські зірки вітають з Днем матері

Наталія Могилевська

"Зараз саме час набрати маму, тата і сказати: "Я тебе люблю, мамо! Я тебе люблю, татко!" Зателефонуйте своїм батькам. А я тобі мама, на жаль, подзвонити не можу, але я тебе люблю", – зворушливо написала співачка, яка втратила неньку 2013 року.

Ксенія Мішина

"Мам, я хочу прокричати тобі, що вдячна тобі нескінченно! Ми багато з тобою пройшли, але ти завжди була поруч, сильна, незалежна, любляча. І я хочу подарувати тобі легке, красиве, щасливе життя! Ти для мене більше ніж мама", – висловилася акторка.

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Оля Цибульська

"Твоя віра і любов – то наші крила. Сумнівалась в чому завгодно, крім того, що ти завжди зі мною і за мене. Коли ви з татом мене обнімаєте, я мале дитя. Хай це буде вічно. Мені до тебе ще рости і рости. Я стараюсь", – з любов'ю заявила Оля Цибульська.

Маша Єфросиніна

"День ніжності, безумовної любові і приємних мурашок від кожного відчуття, пов'язаного з материнством", – лаконічно написала ведуча під фото з мамою і донькою.

Олександр Пономарьов

"Вітаю всіх з Днем матері! Це моя мама, її з нами немає з 2004 року ! Женьку-онучку дочекалася, Сашку-онука ні ! Пам'ятаємо, любимо", – щемливо висловився співак.

Сергій Бабкін

"Матусі, наші улюблені, спасибі за найцінніший подарунок, що подарували нам – наше життя! Безмежної любові і нескінченного здоров'я я хочу побажати всім матусям, всім майбутнім матусям! І просто люблю. Без всяких але", – чуттєво написав музикант під фото зі своєю мамою і тещею.

Тоня Матвієнко

Для своєї мами я завжди буду "доця", маленькою Тонею. 9 травня не забудьте привітати найріднішу людину у своєму житті з Днем матері,

– зворушила артистка.

Цікаво Настя Каменських пояснила, чому називає маму Лідою

Настя Каменських

"Щаслива, що ти моя мама. Весела, красива, рідна, добра, любляча, розуміюча і така сильна. Дуже тебе люблю. Будь завжди поруч", – звернулася Каменських до мами Ліди, показавши нові спільні фото з Мексики.

Катя Осадча

"З Днем Матері всіх, чиє головне ім'я – мама. Мама вміє все на світі: і забрати будь-який конструктор, і розрулити найскладнішу логістику, і сказати вчасно потрібні слова, або вчасно вміти промовчати, мама обніме і заспокоїть, і все швидко стане на свої місця", – написала ведуча. Вона подякувала мамі та бабусі за всі недоспані ночі, терпіння і любов.

Ніколи не думала, що буду мамою трьох,

– поділилася вагітна Катя Осадча.

Дзідзьо

"Вітаю всіх мам з Днем матері, а свою матусю Галину Янівну вітаю особливо, бо вона для мене найкраща у світі. Люблю і дякую за все", – привітав артист.

Солістка гурту KAZKA

"Мама – це перша у світі людина, яка підтримувала і вірила в усі мої мрії й цілі, якими б вони не були дивними, якими б вони не здавалися нереальними. Усе своє дитинство я танцювала, співала, грала в театрі, а мама була поряд, шила ночами костюми для виступів, приходила на вистави, слухала концерти кожного вечора, і вірила у свою маленьку артистку", – поділилася спогадами Олександра Заріцька.

Ольга Сумська

"Мамочко, рідненька, зі святом! З днем мами! Дякуємо Богу, що ти у нас є! Привітайте своїх матусь", – закликала акторка.

Леся Нікітюк

"Я привітала маму Кет наперед, знала, що полечу в Туреччину. Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм вітання від мене", – прокоментувала народна улюблениця.

Світлана Тарабарова

"Бути Мамою – дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча. Всім мамам сьогодні солодкі обійми від мене та моїх малюків", – зворушила виконавиця, яка вперше показала обличчя доньки.

Джамала

Співачка опублікувала нові фото з двома синами – Еміром і Селім-Гіраєм. Вона зізналася, що бути мамою для неї – це бути сильною і морально, і фізично.

"Я постійно переживаю і хвилююсь за своїх. Хай там які труднощі, бути мамою – щастя для мене. Бачити посмішку моїх дітей, помічати щирі емоції і бути їм справжнім другом", – розповіла Джамала.

Андре Тан

"Я завжди називаю свою маму "мамуля". Але це більше, ніж просто слово, якою б мовою ви його не вимовляли! Мама – це цілий всесвіт, це магія і міцна ниточка, яку не розірвати", – поділився дизайнер.

Лідія Таран

Знаменита ведуча відправилася в гості до своєї мами та зізналася, що ледь довезла велетенський букет рожевих троянд.

Коли вона побачила ці троянди, то одразу почала думати, як би їх теж вкорінити. Це саме мамине – давати життя і плекати його,

– наголосила зірка.

Григорій Решетник

"Мамунчик, люблю тебе сильно! Ти у мене найкрасивіша і ненаглядна", – висловився ведучий. Разом з синами Григорій Решетник привітав і кохану дружину Христину, якій вручив букет троянд.

Володимир Остапчук

"Мамуся. Ти завжди вчила тонко відчувати цей світ, вірити в людей і знати: "Все, що не робиться, робиться на краще". З Днем матері", – привітав шоумен.

Катерина Кухар

"Дорога, моя улюблена матуся! Вдячна тобі за твою любов! За те, що ти все своє життя присвячуєш нам! В цьому твоя суперсила! У самовіддачі, в умінні любити, віддавати, дарувати безкорисливо! І я буду завжди вчитися цьому у тебе, захоплюватися і прихилятися перед тобою", – з ніжністю зізналася балерина.