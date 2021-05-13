У програмі "VIP з Наталією Мосейчук" Олена Зеленська заявила, що брендові аутфіти для публічних виходів купує за власні гроші.

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Чомусь всі вважають, що для того, щоб одягатися, гарно виглядати, я користуюся державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Все, у що я одягнена, яким чином я виглядаю – це тільки мій клопіт, мої витрати,

– запевнила Олена Зеленська.

Перша леді України підкреслила, що зрідка припускається фешн-помилок, адже власним стилем опікується сама. На критику вона реагує спокійно.

"Як я виглядаю – можна критикувати. Я розумію, що я іноді і помилки допускаю, але це тільки мій вибір, і я за це відповідаю особисто", – наголосила дружина Володимира Зеленського.

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Додамо, одяг для Олени Зеленської часто шиє знаменита українська дизайнерка та засновниця успішного бренду the Coat Катерина Сільченко. У її гардеробі є вбрання й від преміальних будинків мод.

Останні образи Олени Зеленської: