Головна музична премія країни YUNA переносилась двічі через пандемію коронавірусу та посилений карантин у Києві. Та все це не стало перешкодою провести церемонію 12 травня 2021 року.
Варто знати YUNA-2021: переможці музичної премії
Подія, через карантинні обставини, проходила з дотриманням норм і правил (заповненою була тільки половина залу). Однак нагородження відбувалося офлайн, до того ж зірки мали змогу пройтися червоною доріжкою вперше за довгий час. Пропонуємо переглянути найкращі образи знаменитостей на YUNA-2021.
Червона доріжка церемонії
Джамала / Фото Укрінформу
Настя Каменських / Фото Укрінформу
Камалія з чоловіком й доньками / Фото Укрінформу
Lida Lee – відкриття року / Фото Укрінформу
Олег Кензов / Фото Укрінформу
Позитив / Фото Укрінформу
Оля Цибульська / Фото Укрінформу
Вєрка Сердючка з командою / Фото з інстаграму
Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки