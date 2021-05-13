Днем раніше у Роттердамі відбулась друга репетиція українського колективу Go_A, щоправда, без вокалістки Катерини. Перед цим стало відомо, що вона погано себе почуває та вже здала тест на коронавірус, як цього вимагають організатори шоу.

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Результат ПЛР-тесту в Павленко

Близько доби вся команда з України очікувала на результат тестування і тепер стало відомо, що результат ПЛР-тесту – негативний.

Ура! Ми щойно результат – у Катерини Павленко негативний результат ПЛР-тесту. То ж ми з повними силами повертаємось до активної підготовки, до репетицій, до шоу. То ж дивіться перший півфінал 18-го травня. І кажіть всім, хто живе не в Україні, щоб голосували за Україну!

– повідомила голова української делегації у Роттердамі Оксана Скибінська.

Представники "Суспільного" також додали, що сьогодні, 13 травня, Катерина Павленко почувається значно краще, "особливо після негативного результату тесту".

Сама ж вокалістка у своїх інстаграм-сторіз демонструвала, як відпочиває у готельному номері на ізоляції. Коли вона отримала негативний результат тесту, то від радості заскакала на ліжку під пісню Shum, з якою виступатиме на Євробаченні.



Катерина Павленка зраділа негативному тесту на COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Павленко

Реакція мережі

Фанати теж зраділи такій новині, оскільки дуже переживали за солістку та долю українського гурту на конкурсі в Нідерландах: