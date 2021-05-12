Про погане самопочуття стало відомо з інстаграм-акаунту команди "Суспільного", яка відправилась у Роттердам з Go_A на Євробачення-2021. У колективу повинна була відбутись друга репетиція до конкурсу (перша пройшла 9 травня), але музиканти проводитимуть її без Катерини Павленко.

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Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція відбудеться без солістки гурту Go_A. Тож згідно з Протоколом охорони здоров'я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом,

– написали у дописі "Суспільного".

У своєму профілі в інстаграм-сторіз Катерина вже відреагувала на новину про занедужання і лаконічно написала, що з нею "Все гаразд". Вона також залишила символічне фото, на якому можна побачити промінь світла, що пробивається крізь лаштунки сцени.



Катерина Павленко занедужала перед Євробаченням-2021 / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Павленко

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Реакція мережі

Фанати не очікували на такий розвиток подій, адже гурт Go_A гучно увірвався на музичний конкурс та завоював чималу любов глядачів на першій репетиції. Букмекери, прослухавши їхній живий виступ, з 18 місця таблиці конкурсантів пересунули колектив аж на 9 місце! Тепер доведеться сподіватись, що у Катерини тимчасова недуга і вона немає жодного стосунку до коронавірусу. На це сподіваються найвіданніші фанати:

"Катю, одужання! Вся країна з тобою!";

"Трапитися може з кожним. Якомога скорішого одужання. Все буде добре";

"Одужуйте! Тримаємо кулачки!";

"Одужуй та тримайся. Ще тиждень маємо, не пригнічуємось, народ! Навпаки, давайте підтримаймо нашу представницю України! Ще тиждень маємо!";

"Тримайтеся! Ми з вами!".

Заходи безпеки на Євробаченні-2021

Варто додати, що через торішній скасований конкурс та пандемію, організатори домовились проводити Євробачення-2021 за сценарієм "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.

Учасникам також дозволили виступати з їхніх країн, перед цим записавши наживо у студії їхні виступи. Таким правом скористається Австралія. Проте що робити у разі зараження коронавірусом у самому Роттердамі – невідомо. Ймовірно, на країну може чекати дискваліфікація.