Зараз репетиція гурту Go_A з піснею Shum займає четверту позицію в трендах ютубу, а днем раніше посідала третю сходинку. Наразі відео зі сцени Євробачення-2021 переглянули майже пів мільйона разів всього за кілька днів.
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Go_A займає четверте (раніше третє) місце в трендах ютубу / Скриншот з ютубу 11 травня
Реакція мережі
Європейські фанати та глядачі з України продовжують залишати у коментарях під відеороликом захопливі коментарі та бажають колективу перемоги на Євробаченні-2021:
- "Удачі, дружня країно-Україно! З любов'ю, з Азербайджану";
- "Ох, яка захоплива пісня! Щасти вам! З Німеччини для України з любов'ю";
- "Щасти, Україно! З любов'ю, із Боснії та Герцоговини";
- "Постановка виглядає приголомшливо, наче казка в Україні";
- "Удачі вам, брати-слов'яни, від Польщі";
- "Мені подобається, що ви привносите наш слов'янський дух на цей конкурс";
- "Вболіваю за вас! З Білорусі";
- "12 балів від Румунії!".
Репетиція Go_A – Shum: дивитись відео онлайн
Варто додати, що після першої репетиції на сцені Євробачення-2021 у Роттердамі у букмекерів значно змінилась думка щодо українців. Якщо раніше гурт Go_A займав 16-18 сходинку у таблиці конкурсантів, то тепер музикантам впевнено віддають 9 місце.
Що відомо про Євробачення-2021
- Конкурс відбудеться 18 травня (перший півфінал), 20 травня (другий півфінал) і 22 травня (фінал).
- Представники України – етнофольк гурт Go_A – з піснею Shum виступлять у першому півфіналі під номером 15.сі.
- Через торішній скасований конкурс та пандемію, організатори домовились проводити захід за сценарієм "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.
- Учасникам також дозволили виступати з їхніх країн, перед цим записавши наживо у студії їхні виступи. Таким правом скористається Австралія.