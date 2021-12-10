Підсумки тижня: "Холостячка" обрала чоловіка на проєкті, а Дантес отримав струс мозку

Минулого тижня завершився розважальний проєкт "Холостячка" 2 сезон, де головна героїня Злата Огнєвіч визначилась з обранцем – ним став Андрій Задворний. Також інший, вже давно не "Холостяк", Максим Михайлюк потрапив у ДТП, де збив пішохода.

"Холостячка" визначилась на проєкті

Свій вибір Злата Огнєвіч зробила на шоу "Холостячка", де впродовж останніх кількох місяців ходила на побачення з чоловіками. У фінал шоу потрапили Андрій Задворний, Роман Свічкоренко та Дмитро Шевченко. Першим з фіналу пішов Роман, вслід за ним Дмитро. Тому пропозицію бути разом Злата прийняла від Андрія.

До слова Андрій Задворний – переможець "Холостячки": біографія обранця Злати Огнєвіч

Обранцю Злати Огнєвіч – 32 роки. Він родом з міста Світловодськ, але давно переїхав у столицю, проте на Кіровоградщині залишилися його батьки. У 22-річному віці Андрій одружився з дівчиною, яка народила йому доньку Кіру. Проте шлюб швидко розпався – через півтора року, але вони продовжують по черзі виховувати доньку. В одному з випусків Злата познайомилась з колишньою Андрія.

Щодо професії, то Андрій – підприємець, має власне виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10. На цю справу його надихнула донечка Кіра. Що цікаво, на першу вечірку проєкту "Холостячка" Андрій приніс Златі саме дерев'яний будинок, який зробив своїми руками. Після того, як Злата обрала на проєкті Задворного, на нього посипався шквал критики та осуду. Фанати відчували себе ошуканими, адже їхня історія кохання на проєкті була нерозкритою і глядачі не розуміли, що між парою може бути спільного. Згодом Злата відповіла на хейт в мережі.

Моє улюблене запитання: "Щоб що?". Ось всі ці коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людям – для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік,

– написала Злата Огнєвіч.

На хейт у мережі також відреагував Андрій: "Є ті, хто увійшов до мого дому, не знявши брудного взуття, заглянув у мою душу і перед виходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати – коментарі підвищують залученість".

"Холостяк" потрапив у ДТП

Шість днів тому Максим Михайлюк скоїв ДТП – збив пішохода, який перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора. Чоловіка зі складними травмами госпіталізували. Поки правоохоронці з'ясовують усі причини аварії, 42-річний Федір Мединський перебуває у лікарні. У нього черепно-мозкова травма, перебите плече, ребра, шийний відділ хребта, відкритий перелом на правій нозі, а в легеню поставили дренаж.

Зараз цивільна дружина збирає кошти на лікування, адже працює в клінінговій компанії і немає змоги сповна заплатити за утримання чоловіка в лікарні. Вона жаліється, що після ДТП Михайлюк не звертався до неї, аби помогти чоловіку, а на місці аварії вона не бачила від нього "ні жалю, ні іншої реакції". Сам Максим ще не коментував у мережі чи 24 каналу аварію у Києві.



Максим Михайлюк став учасником ДТП / Фото з інстаграму пілота

Дантес отримав струс мозку на дні народженні

Українська кліпмейкерка Таня Муіньо днями влаштувала гучну вечірку з нагоди 32-го дня народження. Та для одного гостя гуляння закінчилися не на позитивній ноті: Володимир Дантес сильно травмувався й отримав струс мозку. Сталось це зразу після свята зранку, коли Дантес послизнувся у ванній та вдарився головою об плитку.

За словами Наді Дорофєєвої, яка почула падіння чоловіка, Дантес був непритомний і лише тихо стогнав. Коли він "відключився", Надя швидко зателефонувала у швидку допомогу, проте в цей момент Володимир піднявся і пішов назад у спальню, не усвідомивши, що сталось.



Надя Дорофєєва і Дантес / Фото з інстаграму зірки

"Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були добрі, як і вечірка. Таню, із днем ​​народження ще раз. Чекаємо на запрошення на наступний рік", – підсумувала Дорофєєва свято зірки. Відомо, що номінантка премії Гремі Таня Муіньо відзначала уродини в стилі кліпу MONTERO, який зняла для американця Lil Nas X.

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Відомо, що госпіталізація Дантесу не знадобилась і він зараз перебуває вдома. Йому не можна ані читати, ані слухати музику, ані дивитися телевізор.



Володимир Дантес після струсу мозку / Фото з інстаграм-сторіз артиста

Крістіна Річчі та Івон Страховскі народили дітей

Знамениті акторки наприкінці року втішили усіх радісними звістками – вони народили малюків. Американська зірка Крістіна Річчі народила другу дитину – донечку Клеопатру, яку ніжно називає Клео. Батьком дитини став Марк Хемптон. Акторка також виховує 7-річного сина Фредді від першого шлюбу. Зараз пара тішиться маленькою дівчинкою та публікує в мережі милі кадри.

Вдруге матір'ю стала також австралійська акторка Івонн Страховскі, яка виконала одну з головних ролей у серіалі "Розповідь служниці". Наразі невідомо, кого народила жінка, проте вона повідомила, що сталось це тиждень тому. Батьком дитини став Тім Лоден, від якого Івонн вже виховує сина Вільяма.



Івонн Страховскі народила другу дитину / Фото з інстаграму акторки

На Євробачення-2022 презентували першу пісню

Вже за кілька місяців Україна обиратиме представника на Євробачення-2022 від України. Проте Болгарія вже давно визначилась з конкурсантом та навіть презентувала свою пісню. На Євробачення в Італію відправиться рок-гурт Intelligent Music Project з піснею Intention. Відомо, що лідером колективу є чилієць Ронні Ромеро.

Цікаво, що барабанник гурту, Стоян Анкулов, вже брав участь у пісенному конкурсі. Він двічі представляв Болгарію у дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли п'яте місце, а у 2013 дійшли до півфіналу.

Intelligent Music Project – Intention: офіційне відео для Євробачення-2022

Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Італії, у місті Турин. Перший півфінал організатори запланували на 10 травня, другий півфінал на 12 травня, а довгоочікуваний фінал відбудеться 14 травня. Перемогу в Італію привіз італійський рок-гурт Måneskin, який отримав шалену популярність у світі.