Здебільшого глядачі реаліті-шоу шоковані таким вибором "Холостячки". Вони були впевнені, що переможе Дмитро Шевченко, однак Злата зізналася в коханні Андрію Задворному.

Дізнавайтеся більше "Холостячка" 2 сезон 12 випуск: гарячі побачення в Тунісі та фінальний вибір Злати Огнєвіч

У коментарях на сторінці шоу, Злати Огнєвіч та Андрія Задворного чимало прихильників проєкту висловлюють своє невдоволення та розчарування. Чимало з них зазначають, що артистка ніколи не помилялася так сильно, як зробила це в фіналі.

Найбільше гнівних коментарів під дописом на офіційній сторінці проєкту "Холосячка". Чимало шанувальників шоу не вірять у щирість почуттів та правдивість зйомок:

"Шкодую, що дивилася цей сезон. Це розчарування. Тепер не здивована, чому в Злати не складаються стосунки, якщо вона таких чоловіків обирає".

"Ще не бачила такого цирку. Але й дура. Діма правильно зробив, що пішов, не попрощавшись".

"Хочу стерти з пам'яті цей випуск".

"Як вона могла вибрати Андрія? Просто як? Людину, яка прийшла на проєкт за піаром. Він навіть не приховував цього. Це жесть. Який сезон, такий і переможець".

"Вона обирала серцем? Їм самим не смішно? Де там "хімія" між Андрієм та нею? Покажіть, не бачу. Дешева гра. Стоп, знято. Красиво відіграли, оплески. Розходимося".

“Добре, що вибрала Андрія. Вона не достойна Діми".

Раніше ми писали "Холостячка" 2 сезон: історії кохання Злати Огнєвіч з фіналістами проєкту



Андрій Задворний, Злата Огнєвіч і Григорій Решетник у фіналі / Фото з інстаграму співачки

Реакції під дописом Злати

Підписники співачки наголошують, що розчарувалися. Вони не вірять словам Злати, де вона стверджує, що закохана:

"Жахливий вибір".

"Я в шоці. Нема що сказати".

"Ніхто не вірить!"

"Шок і жах від вашого вибору".

"Вітаю! Але не з усього серця".

"Ти ще ніколи так не помилялася!"

"Це жах! Вибрати того, кому все одно! Хто весь проєкт тільки те й робив, щоб його вигнали!? Ну як!? В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки жартував і принижував. Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!"

Важливо Я кохаю, – Злата Огнєвіч про вибір у фіналі "Холостячки"

Однак є й ті фанати, які щиро вітають дівчину й бажають їй щастя:

"Головне, щоб перемогло кохання".

"Вітаю вас!"

"Вітаю вас, Злато! Дуже рада за вас з Андрієм. Будьте щасливі!"

"Златусь, ти молодчинка! Обіймаю!"

Більше про обранця Злати тут Андрій Задворний – переможець "Холостячки": біографія обранця Злати Огнєвіч

Реакції під дописом Андрія Задворного

Прихильники переможця проєкту привітали його з щасливим фіналом:

"Дякувати Богу, я на це і сподівалася";

"Вітаю, дорогий друже! А погані коменти завжди будуть";

"Вітаю! Це несподівано, але дуже круто";

"Дуже несподівано, вітаю вас";

"Супер, але Діму шкода";

"Ура, я дуже рада за Вас вітаю, вірила до останнього";

"Головне, щоб були щасливі, нехай кохання переможе".

Варто прочитати Нарешті ми самі, – Андрій Задворний прокоментував перемогу в "Холостячці"

Однак без хейтерських коментарів не обійшлося: