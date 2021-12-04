Здебільшого глядачі реаліті-шоу шоковані таким вибором "Холостячки". Вони були впевнені, що переможе Дмитро Шевченко, однак Злата зізналася в коханні Андрію Задворному.
Дізнавайтеся більше "Холостячка" 2 сезон 12 випуск: гарячі побачення в Тунісі та фінальний вибір Злати Огнєвіч
У коментарях на сторінці шоу, Злати Огнєвіч та Андрія Задворного чимало прихильників проєкту висловлюють своє невдоволення та розчарування. Чимало з них зазначають, що артистка ніколи не помилялася так сильно, як зробила це в фіналі.
Найбільше гнівних коментарів під дописом на офіційній сторінці проєкту "Холосячка". Чимало шанувальників шоу не вірять у щирість почуттів та правдивість зйомок:
- "Шкодую, що дивилася цей сезон. Це розчарування. Тепер не здивована, чому в Злати не складаються стосунки, якщо вона таких чоловіків обирає".
- "Ще не бачила такого цирку. Але й дура. Діма правильно зробив, що пішов, не попрощавшись".
- "Хочу стерти з пам'яті цей випуск".
- "Як вона могла вибрати Андрія? Просто як? Людину, яка прийшла на проєкт за піаром. Він навіть не приховував цього. Це жесть. Який сезон, такий і переможець".
- "Вона обирала серцем? Їм самим не смішно? Де там "хімія" між Андрієм та нею? Покажіть, не бачу. Дешева гра. Стоп, знято. Красиво відіграли, оплески. Розходимося".
- “Добре, що вибрала Андрія. Вона не достойна Діми".
Раніше ми писали "Холостячка" 2 сезон: історії кохання Злати Огнєвіч з фіналістами проєкту
Андрій Задворний, Злата Огнєвіч і Григорій Решетник у фіналі / Фото з інстаграму співачки
Реакції під дописом Злати
Підписники співачки наголошують, що розчарувалися. Вони не вірять словам Злати, де вона стверджує, що закохана:
- "Жахливий вибір".
- "Я в шоці. Нема що сказати".
- "Ніхто не вірить!"
- "Шок і жах від вашого вибору".
- "Вітаю! Але не з усього серця".
- "Ти ще ніколи так не помилялася!"
- "Це жах! Вибрати того, кому все одно! Хто весь проєкт тільки те й робив, щоб його вигнали!? Ну як!? В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки жартував і принижував. Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!"
Важливо Я кохаю, – Злата Огнєвіч про вибір у фіналі "Холостячки"
Однак є й ті фанати, які щиро вітають дівчину й бажають їй щастя:
- "Головне, щоб перемогло кохання".
- "Вітаю вас!"
- "Вітаю вас, Злато! Дуже рада за вас з Андрієм. Будьте щасливі!"
- "Златусь, ти молодчинка! Обіймаю!"
Більше про обранця Злати тут Андрій Задворний – переможець "Холостячки": біографія обранця Злати Огнєвіч
Реакції під дописом Андрія Задворного
Прихильники переможця проєкту привітали його з щасливим фіналом:
- "Дякувати Богу, я на це і сподівалася";
- "Вітаю, дорогий друже! А погані коменти завжди будуть";
- "Вітаю! Це несподівано, але дуже круто";
- "Дуже несподівано, вітаю вас";
- "Супер, але Діму шкода";
- "Ура, я дуже рада за Вас вітаю, вірила до останнього";
- "Головне, щоб були щасливі, нехай кохання переможе".
Варто прочитати Нарешті ми самі, – Андрій Задворний прокоментував перемогу в "Холостячці"
Однак без хейтерських коментарів не обійшлося:
- "Злато, ти ще ніколи так не помилялася";
- "Це жах, а не вибір";
- "Зараз прийде хейт, але все ж таки вітаю, серцю не накажеш".