У Дантеса діагностували струс мозку середньої тяжкості, тож госпіталізація йому не знадобилась. Лікарі відпустили його додому, а замість ліків прописали спокій і тишу. Так, співаку не можна ані читати, ані слухати музику, ані дивитися телевізор. Він зізнається, що від такої скуки можна здуріти.

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Приписали сидіти вдома. Не можна багато дивитися телик, читати і слухати гучно музику. Ось прокинувся, тинявся по дому, перемив посуд, хоч і посудомийка є, витер стіл, сиджу. У планах ще полежати, посидіти біля вогнища і зійти з розуму,

– поділився Володимир Дантес.

Однак на прибиранні все не закінчилося. Артист взявся готувати! В інстаграм-сторіс він похизувався, що сам зварив гречаний суп з куркою. Щоправда, Дантес таки порушив рекомендації лікарів і ввімкнув на фоні фільм "Красуня і чудовисько". Він нібито "знає його напам'ять, тому періодично підглядає".

Нагадаємо, Дантес знепритомнів у ванній на ранок після вечірки до дня народження кліпмейкерки Тані Муіньо. Він послизнувся у ванній і вдарився головою об плитку. До тями його приводила дружина Надя Дорофєєва.

Як Дантес виглядає після струсу мозку

Співак і справді виглядає виснаженим та знесиленим. Епатажні сценічні образи він замінив на чорну футболку, спортивні штани та теплі шкарпетки.

Володимир Дантес після струсу мозку / Фото з інстаграм-сторіс артиста

Зазначимо, нещодавно Надя Дорофєєва теж потребувала допомоги медиків. Перед концертом у Єгипті вона опинилась у лікарні. Зірка серйозно отруїлась через несвіже барбекю, тому ніч провела під крапельницями.