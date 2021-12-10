Шість днів тому Максим Михайлюк скоїв ДТП – збив пішохода, який перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора. Як з'ясувалось, під колеса "Холостяка" потрапив 42-річний Федір Мединський. Цивільна дружина потерпілого розповіла про його стан та реакцію телезірки на аварію.

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Як Макс Михайлюк збив пішохода

Пані Анжеліка поділилась, що вони з чоловіком працювали у клінінговій компанії, а того, 4 грудня, прибирали у спортивній школі на вулиці Бастіонна. Федір відбіг у магазин по цигарки, але все закінчилося трагічно.

У Феді закінчилися цигарки, він запитав в охоронця, як пройти до найближчої нічної крамниці, і пішов за ними. Я продовжувала прибирати, як раптом прибіг охоронець і сказав, що мого чоловіка збила машина,

– пригадала жінка.

Коли вона прибігла на місце аварії, то побачила "швидку", два наряди поліції та Максима Михайлюка. Анжеліка Шульга не стала заперечувати, що її чоловік порушив правила дорожнього руху, але зауважила, що авто Михайлюка "вилетіло на великій швидкості, не 50" кілометрів за годину.

"Федора зачепило, потім підкинуло, він упав на лобове скло і скотився", – розповіла цивільна дружина потерпілого.

Як "Холостяк-10" відреагував на аварію

Герой "Холостяка" ніяк не коментує ДТП в центрі Києва. Ба більше, він навіть не намагався знайти рідних Федора Мединського, аби запропонувати допомогу.

Михайлюк із нами взагалі не зв'язувався. Якщо людина не вважає за потрібне… Не по-людськи це. На місці ДТП він стояв спокійно. Я не побачила ні жалю, ні іншої реакції,

– плачучи зізналась пані Анжеліка.

У ДТП чоловік отримав черепно-мозкову травму, у нього перебите плече, ребра, шийний відділ хребта, відкритий перелом на правій нозі, а в легеню поставили дренаж.

На ліки для Федора Мединського йде від 1 200 до 1 500 гривень на день, а попереду ще більші витрати – від 65 до 90 тисяч гривень (на шийний відділ хребта). Ця шалену сума жінка повинна заробити самотужки, адже чоловік був годувальником сім'ї.

Додамо, редакція Showbiz 24 звернулася за коментарем до Максима Михайлюка щодо ДТП на вулиці Бойчука в Києві. Наразі ми не отримали жодної відповіді.