Сезон міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2022 можна назвати офіційно відкритим. З'явилась країна, що першою оголосила свого конкурсанта.
До теми Євробачення-2022: став відомим список країн-учасниць конкурсу
Болгарія першою представила конкурсну пісню
Від Болгарії наступного року на пісенний конкурс поїде рок-гурт Intelligent Music Project на чолі з чилійцем Ронні Ромеро. Вони представили композицію Intention.
Дивіться Intelligent Music Project – Intention: офіційне відео для Євробачення-2022
Цікаво, що барабанник гурту, Стоян Анкулов, вже брав участь у пісенному конкурсі. Він двічі представляв Болгарію у дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли п'яте місце, а у 2013 дійшли до півфіналу.
Як реагує мережа
Думки користувачів щодо першої конкурсної пісні розділилися. Одні вважають це гарним початком, але інші зауважують відсутність цікавинки у музикантів.
- "Це непогано. Це не прекрасно, але хороший початок. Успіху, Болгарія!";
- "Ви дуже кльові. Музика дуже якісна, вокал стабільний у соліста";
- "Дуже добре. Мені подобається. Браво";
- "Це не той рок, який я зазвичай слухаю, але його приємно слухати. Таке відчуття, що йому не вистачає кульмінації чи потужного моменту, але я з нетерпінням чекаю, як вони презентують свою пісню в Турині";
- "Це набагато краще, ніж очікувалося! Це, мабуть, не буде одним із моїх улюблених треків, але це однаково добре!";
- "Респект Болгарії за рок. Добре, непогано, але, на жаль, не виділяються у своєму жанрі ні структурою пісні, ні манерою співати, ні якоюсь особливою харизмою. Приємна фонова пісня з рок-радіо";
- "Я очікував, що буде гірше, але однаково розчарований. Я вважаю, що відправляти рок-групу після цьогорічної перемоги – не хороша ідея. Вони могли залишити їх на 2023 рік. У нас сильні та талановиті голоси. Треба було прислати жінку чи хлопця з більш сучасною піснею".
Що відомо про Євробачення-2022
- Перемогу на Євробаченні-2020 здобув італійський рок-гурт Måneskin. Тому наступного року конкурс пройде в Італії.
- Організатори Євробачення враховували багато критеріїв у виборі конкретного міста, де пройде змагання між музикантами. Зрештою стало відомо, що все відбудеться у Турині.
- Також керівництво конкурсу оголосило дати, у які пройде Євробачення. Отож, перший півфінал запланували на 10 травня, другий півфінал на 12 травня, а довгоочікуваний фінал відбудеться 14 травня.