Сезон міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2022 можна назвати офіційно відкритим. З'явилась країна, що першою оголосила свого конкурсанта.

До теми Євробачення-2022: став відомим список країн-учасниць конкурсу

Болгарія першою представила конкурсну пісню

Від Болгарії наступного року на пісенний конкурс поїде рок-гурт Intelligent Music Project на чолі з чилійцем Ронні Ромеро. Вони представили композицію Intention.

Дивіться Intelligent Music Project – Intention: офіційне відео для Євробачення-2022

Цікаво, що барабанник гурту, Стоян Анкулов, вже брав участь у пісенному конкурсі. Він двічі представляв Болгарію у дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли п'яте місце, а у 2013 дійшли до півфіналу.

Як реагує мережа

Думки користувачів щодо першої конкурсної пісні розділилися. Одні вважають це гарним початком, але інші зауважують відсутність цікавинки у музикантів.

  • "Це непогано. Це не прекрасно, але хороший початок. Успіху, Болгарія!";
  • "Ви дуже кльові. Музика дуже якісна, вокал стабільний у соліста";
  • "Дуже добре. Мені подобається. Браво";
  • "Це не той рок, який я зазвичай слухаю, але його приємно слухати. Таке відчуття, що йому не вистачає кульмінації чи потужного моменту, але я з нетерпінням чекаю, як вони презентують свою пісню в Турині";
  • "Це набагато краще, ніж очікувалося! Це, мабуть, не буде одним із моїх улюблених треків, але це однаково добре!";
  • "Респект Болгарії за рок. Добре, непогано, але, на жаль, не виділяються у своєму жанрі ні структурою пісні, ні манерою співати, ні якоюсь особливою харизмою. Приємна фонова пісня з рок-радіо";
  • "Я очікував, що буде гірше, але однаково розчарований. Я вважаю, що відправляти рок-групу після цьогорічної перемоги – не хороша ідея. Вони могли залишити їх на 2023 рік. У нас сильні та талановиті голоси. Треба було прислати жінку чи хлопця з більш сучасною піснею".

Що відомо про Євробачення-2022

  • Перемогу на Євробаченні-2020 здобув італійський рок-гурт Måneskin. Тому наступного року конкурс пройде в Італії.
  • Організатори Євробачення враховували багато критеріїв у виборі конкретного міста, де пройде змагання між музикантами. Зрештою стало відомо, що все відбудеться у Турині.
  • Також керівництво конкурсу оголосило дати, у які пройде Євробачення. Отож, перший півфінал запланували на 10 травня, другий півфінал на 12 травня, а довгоочікуваний фінал відбудеться 14 травня.