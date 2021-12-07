ДТП сталася ввечері 4 грудня. Максим Михайлюк намагався зупинити автомобіль, однак не зміг і збив пішохода.
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Максим Михайлюк збив пішохода
Михайлюк їхав у бік Залізничного шосе, але раптом на проїжджу частину вулиці Бойчука вибіг чоловік. Максим натиснув на гальма, але було запізно. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.
Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Почали рухатися на зелене світло, поїхали, і тут різко з'явилися ці люди. Перебігали зліва на право,
– прокоментував Михайлюк.
Пішохода госпіталізували з серйозними травмами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
У коментарі виданню "Сегодня", представники МВС повідомили, що така ДТП справді була.
Потерпілого пішохода госпіталізовано з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група,
– заявили у відомстві.
Та у поліції не спростували і не підтвердили той факт, що пішохід несподівано для водія вибіг на дорогу.
У сюжеті про ДТП, який опублікували на ютуб-каналі "Новини.LIVE", не згадують про публічність та прізвище пілота. Сам Максим у соціальних мережах також не розповідає про цей інцидент.
ДТП з зірками:
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