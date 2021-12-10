"Холостячка" определилась на проекте

Свой выбор Злата Огневич сделала на шоу "Холостячка", где на протяжении последних нескольких месяцев ходила на свидания с мужчинами. В финал шоу попали Андрей Задворный, Роман Свичкоренко и Дмитрий Шевченко. Первым из финала ушел Роман, вслед за ним Дмитрий. Поэтому предложение быть вместе Злата приняла от Андрея.

К слову Андрей Задворный – победитель "Холостячки": биография избранника Златы Огневич

Избраннику Златы Огневич – 32 года. Он родом из города Светловодск, но давно переехал в столицу, однако на Кировоградщине остались его родители. В 22-летнем возрасте Андрей женился на девушке, которая родила ему дочь Киру. Брак быстро распался через полтора года, но они продолжают по очереди воспитывать дочь. В одном из выпусков Злата познакомилась с бывшей Андрея.

По профессии Андрей – предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. На это дело его вдохновила дочь Кира. Что интересно, на первую вечеринку проекта "Холостячка" Андрей принес Злате именно деревянный дом, который сделал своими руками. После того как Злата выбрала на проекте Задворного, на него посыпался шквал критики и осуждения. Фанаты чувствовали себя обманутыми, ведь их история любви на проекте была нераскрытой и зрители не понимали, что между парой может быть общего. Впоследствии Злата ответила на хейт в сети.

Мой любимый вопрос: "Чтобы что?". Вот все эти комментарии (от совершенно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другое русло,

– написала Злата Огневич.

На хейт в сети также отреагировал Андрей: "Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязной обуви, заглянул в мою душу, и перед выходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность".

"Холостяк" попал в ДТП

Шесть дней назад Максим Михайлюк совершил ДТП – сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Мужчину со сложными травмами госпитализировали. Пока правоохранители выясняют все причины аварии, 42-летний Федор Мединский находится в больнице. У него черепно-мозговая травма, перебито плечо, ребра, шейный отдел позвоночника, открытый перелом на правой ноге, а в легкое поставили дренаж.

Сейчас гражданская жена собирает средства на лечение, ведь работает в клининговой компании и не имеет возможности сполна заплатить за содержание мужа в больнице. Она жалуется, что после ДТП Михайлюк не обращался к ней, чтобы помочь мужу, а на месте аварии она не видела от него "ни жалости, ни другой реакции". Сам Максим еще не комментировал в сети или 24 каналу аварию в Киеве.



Максим Михайлюк стал участником ДТП / Фото из инстаграма пилота

Дантес получил сотрясение мозга на дне рождения

Украинская клипмейкерша Таня Муиньо на днях устроила шумную вечеринку по случаю 32-го дня рождения. Но для одного гостя гуляния закончились не на положительной ноте: Владимир Дантес сильно травмировался и получил сотрясение мозга. Случилось это сразу после праздника утром, когда Дантес поскользнулся в ванной и ударился головой о плитку.

По словам Нади Дорофеевой, услышавшей падение мужчины, Дантес был без сознания и лишь тихо стонал. Когда он "отключился", Надя быстро позвонила в скорую помощь, однако в этот момент Владимир поднялся и пошел обратно в спальню, не осознав, что произошло.



Надя Дорофеева и Дантес / Фото из инстаграма звезды

"В целом в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка. Таня, с днем рождения еще раз. Ждем приглашения на следующий год", – подытожила Дорофеева праздник звезды. Известно, что номинантка премии Грэми Таня Муиньо отмечала именины в стиле клипа MONTERO, который сняла для американца Lil Nas X.

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Известно, что госпитализация Дантесу не понадобилась, и он сейчас находится дома. Ему нельзя ни читать, ни слушать музыку, ни смотреть телевизор.



Владимир Дантес после сотрясения мозга / Фото из инстаграм-сториз артиста

Кристина Риччи и Ивон Страховски родили детей

Знаменитые актрисы в конце года утешили всех радостными известиями – они родили малышей. Американская звезда Кристина Риччи родила второго ребенка – дочь Клеопатру, которую нежно называет Клео. Отцом ребенка стал Марк Хэмптон. Актриса также воспитывает 7-летнего сына Фредди от первого брака. Сейчас пара радуется маленькой девочке и публикует в сети милые кадры.

Во второй раз матерью стала также австралийская актриса Ивонн Страховски, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Рассказ служанки". Пока неизвестно, кого родила женщина, однако она сообщила, что произошло это неделю назад. Отцом ребенка стал Тим Лоден, от которого Ивонн уже воспитывает сына Уильяма.



Ивонн Страховски родила второго ребенка / Фото из инстаграма актрисы

На Евровидение-2022 презентовали первую песню

Уже через несколько месяцев Украина будет выбирать представителя на Евровидение-2022 от Украины. Однако Болгария уже давно определилась с конкурсантом и даже презентовала свою песню. На Евровидение в Италию отправится рок-группа Intelligent Music Project с песней Intention. Известно, что лидером коллектива является чилиец Ронни Ромеро.

Интересно, что барабанщик группы, Стоян Анкулов, уже участвовал в песенном конкурсе. Он дважды представлял Болгарию в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. В 2007 году они заняли пятое место, а в 2013 дошли до полуфинала.

Intelligent Music Project-Intention: официальное видео для Евровидения-2022

Отметим, что международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Италии, в городе Турин. Первый полуфинал организаторы запланировали на 10 мая, второй полуфинал 12 мая, а долгожданный финал состоится 14 мая. Победу в Италию привезла итальянская рок-группа Måneskin, получившая бешеную популярность в мире.