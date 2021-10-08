Вже навесні 2022 року Євробачення відбудеться в Італії. За інформацією ЗМІ, місто проведення вже затвердили, проте наразі офіційно не повідомляють про це.

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Де відбудеться Євробачення-2022

Право провести пісенний конкурс нібито надали Турину. Італійські ЗМІ зазначають, що Державна радіо- та телевізійна корпорація Італії RAI планує оголосили про це найближчим часом.

Відомо, що окрім Турина на місце проведення Євробачення-2022 претендували такі міста: Мілан, Болонья, Ріміні та Пезаро.

Нагадаємо, у 2021 році Євробачення відбувалося в Нідерландах. Там перемогу здобув італійський рок-гурт Måneskin. Колектив завоював серця прихильників у різних куточках Європи, де тепер гастролює. В рамках туру, який відбудеться на початку 2022 року, Måneskin дадуть концерт в Києві. Фанати розкупили квитки за декілька годин після старту продажу.