Крістіна Річчі стала мамою вдруге

Радісною звісткою зірка "Сімейки Адамсів" поділилась на сторінці в інстаграмі. Вона оголосила, що стала мамою донечки, яку назвала Клеопатрою.

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Крістіна Річчі опублікувала миловидне відео, в якому показала новонароджену дівчинку.

Крихітка Клео тут! Ми так у неї закохані. Також у неї найнеймовірніший тато, якого тільки можна уявити,

– підписала відео Крістіна.

Батько Клеопатри та чоловік Крістіни Річчі Марк Хемптон також поділився новиною в інстаграмі.

"Моє серце вибухнуло! Крістіна і крихітка Клео зробили щось фантастичне, ми всі відпочиваємо після такої насиченої події... Ласкаво просимо у світ, Клеопатра Річчі Хемптон", – написав він.

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