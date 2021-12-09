Крістіна Річчі стала мамою вдруге
Радісною звісткою зірка "Сімейки Адамсів" поділилась на сторінці в інстаграмі. Вона оголосила, що стала мамою донечки, яку назвала Клеопатрою.
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Крістіна Річчі опублікувала миловидне відео, в якому показала новонароджену дівчинку.
Крихітка Клео тут! Ми так у неї закохані. Також у неї найнеймовірніший тато, якого тільки можна уявити,
– підписала відео Крістіна.
Батько Клеопатри та чоловік Крістіни Річчі Марк Хемптон також поділився новиною в інстаграмі.
"Моє серце вибухнуло! Крістіна і крихітка Клео зробили щось фантастичне, ми всі відпочиваємо після такої насиченої події... Ласкаво просимо у світ, Клеопатра Річчі Хемптон", – написав він.
Вагітність Крістіни Річчі
- У серпні цього року акторка повідомила фанам, що стане мамою вдруге. Вона опублікувала миловидне фото з УЗД. Зірка не приховувала особливого стану й часто публікувала фото з оголеним животом.
- Через кілька місяців, у жовтні, Крістіна Річчі вийшла заміж за Марка Хемптона, який є батьком дитини. Ймовірно, саме вагітність знаменитості спровокувала пару на серйозний крок. Весілля було скромним та інтимним.
- Крістіна Річчі також виховує 7-річного сина Фредді від першого шлюбу.