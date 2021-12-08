Знаменита українська режисерка Таня Муіньо днями гучно відсвяткувала 32-річчя. На гуляння вона запросила зіркових друзів. Серед них – Надя Дорофєєва та Дантес.

До слова Ірина Білик поділилась рідкісним фото сина в його день народження

У Дантеса струс мозку

Вечірка з нагоди дня народження кліпмейкерки пройшла чудово, однак вже після неї стався інцидент. Як розповіла Надя Дорофєєва, Дантес послизнувся у ванній та вдарився головою об плитку.

О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплююся – Вови поруч немає. Забігаю в туалет і бачу його, що лежить непритомний на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти й в якусь мить він просто завмер і перестав видавати звуки,

– розповіла співачка.

Знаменитість була шокована і трохи розгубилась. Та коли почала телефонувати у швидку, побачила, як Дантес піднявся і пройшов повз Надю. Схоже, він так і не усвідомив, що сталося.

"Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були добрі, як і вечірка. Таню, із днем ​​народження ще раз. Чекаємо на запрошення на наступний рік", – підсумувала Дорофєєва.

Якою була вечірка

Таня Муіньо з розмахом відсвяткувала 32-річчя. Її вечірка була тематичною – у "диявольському" стилі. Це нагадало кліп Montero, за яку кліпмейкерка отримала світову нагороду.

Приміщення, де проходило святкування, було оформлено та прикрашено у насичених червоних відтінках. Гості мали дотриматися дрескоду та одягнутися відповідно до тематики. Надя Дорофєєва та Дантес продемонстрували оригінальні "диявольські" образи.



Надя Дорофєєва і Дантес / Фото з інстаграму зірки



Надя Дорофєєва і Дантес / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Наді Дорофєєвої

Від тематичної вечірки до струсу мозку.

Ми вперше на тематичній вечірці, і найголовніше з якого приводу... День народження нашої геніальної Тані Муіньо. Ми заздалегідь забили дати в календарі, щоб прилетіти й привітати. Ось ми в Одесі. Наш обід складався з двох коктейлів, різотто, шматка м'яса та здорового сну опісля...

Ну а потім ми рвонули на грим, вбралися, сміялися один з одного і постійно виправдовувалися перед таксистом, чому ми так виглядаємо.

А далі сам день народження. Таня у приголомшливому вбранні, зал весь прикрашений, супер стіл, класна музика та компанія. Було весело. У Вови, наприклад, від танців лопнули його шкіряні штани, причому так, що права штанина від блискавки вирішила відокремитися. Виглядало це дуже смішно. О 1:30 ми вже лягли спати. А з цього місця історія розділиться на Вова та Надя.

Вова: О 8:30 ранку я вирішив стати в туалет. Забігаючи наперед, скажу, що після гулянок рекомендую робити це сидячи. Розплющую очі — чомусь плаче Надя, я весь мокрий, і все це заважає мені спокійно заснути, як і якась величезна шишка на потилиці.

Надя: О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплююся – Вови поруч немає. Забігаю в туалет і бачу його, що лежить непритомний на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти і в якусь мить він просто завмер і перестав видавати звуки. Тут я навіть не хочу описувати, про що я думала… Треба було терміново викликати швидку, а я впала у ступор. У голові було 911 і 937 99 92 – загалом все що завгодно крім 103. І як тільки я згадала, і почала дзвонити – Вова встав і просто пройшов повз мене і ліг у ліжко.

Вова: Надя не могла заспокоїтися, тим самим заважала мені заснути, як і нудота, яка з'являлася щоразу, коли я повертався.

Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були добрі, як і вечірка. Таню, із днем ​​народження ще раз. Чекаємо на запрошення на наступний рік.

І, до речі, очі після вечірки досі нафарбовані.