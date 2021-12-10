Про свою другу вагітність зірка популярного антиутопічного серіалу "Розповідь служниці" повідомила на початку липня 2021 року. Тоді жінка вийшла на червону доріжку в рамках прем'єри одного з фільмів, де вона брала участь, з чималим вагітним животиком.

Цікаво Крістіна Річчі вдруге стала мамою й оголосила стать та ім'я дитини

Страховскі вдруге стала мамою

Днем раніше 39-річна акторка залишила в мережі ніжне чорно-біле фото, де тримає на плечі свою новонароджену дитину. Однак хто це – хлопчик чи дівчинка – невідомо.

Минулого тижня до нашого світу приєднався ангел. Ласкаво просимо до сім'ї, моя любов. Я дуже тебе люблю,

– написала Івонн у дописі, додавши хештег "мама двох".



Івонн Страховскі народила другу дитину / Фото з інстаграму акторки

Щасливу матусю привітали десятки зірок, а також палких фанатів. Вони бажають матусі і дитині міцного здоров'я і щасливого життя.

Що відомо про особисте життя Івонн

Пара Івонн та Тіпа одружилась влітку 2017 року. До цього вони 6 років були у стосунках.

У жовтні 2018 року в них народився син Вільям. Жінка рідко показує його в мережі, як і свого чоловіка.



Івонн Страховскі з чоловіком Тімом Лоденом / Фото з інстаграму акторки