Переможець шоу "Холостячка" опублікував допис, у якому висловився про людей, що пишуть йому коментарі й повідомлення. Він зауважив, що за 3 місяці упродовж проєкту він відкривався щораз більше й не боявся показати свої слабкі сторони.

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Андрій Задворний відповів на хейт

Обранець Злати Огнєвіч додав, що на всю країну показав, як вміє дружити, ревнувати та закохуватися. Він демонстрував емоції та важкі моменти.

Я впустив вас у свій дім, познайомив зі своєю донькою, показав непрості стосунки з батьком. Показав зсередини свою справу, свої захоплення. Про невдачі й втрати, розчарування. Такий рівень довіри буває тільки з друзями,

– написав Андрій.

"Я читаю всі ваші повідомлення, багатьом відповідаю, повірте, що ви робите – це нереально цінно для мене, ви навіть не уявляєте на скільки, ось зараз я пишу й у мене навертаються сльози. Ви сильні, і справді, ви дуже класні", – поділився чоловік з прихильниками.

Андрій Задворний підкреслив, що серед глядачів "Холостячки" були й ті люди, які не поставилися до його вчинків з повагою. Однак, схоже, він через це не надто переймається.

Є ті, хто увійшов до мого дому, не знявши брудного взуття, заглянув у мою душу і перед виходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати – коментарі підвищують залученість,

– підсумував переможець шоу.



Публікація Андрія Задворного / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що у мережі бурхливо реагували на фінальний вибір "Холостячки" Злати Огнєвіч. Користувачі вважають, що співачка помилилась з переможцем, або ж стверджують, що головні герої просто відіграли на камеру красиві почуття.

Текст публікації Андрія Задворного

За минулі три місяці я познайомився з вами, показав себе, своє життя, розповів про складні та цікаві моменти мого минулого. Не соромився показати вам свої слабкі сторони й не намагався здаватися кращим, ніж є насправді.

Я відкрився вам, показав як товаришую, конфліктую, закохаюсь, ревную, злюся. Я розповідав вам про всі переживання, про складні моменти щодня.

Я впустив вас у свій дім, познайомив зі своєю донькою, показав непрості стосунки з батьком. Показав зсередини свою справу, свої захоплення. Про невдачі й втрати, розчарування. Такий рівень довіри буває тільки з друзями.

Я читаю всі ваші повідомлення, багатьом відповідаю, повірте, що ви робите – це нереально цінно для мене, ви навіть не уявляєте на скільки, ось зараз я пишу й у мене навертаються сльози. Ви сильні, і справді, ви дуже класні.

Є ті, хто увійшов до мого дому, не знявши брудного взуття, заглянув у мою душу і перед виходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати – коментарі підвищують залученість