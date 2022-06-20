Війна змінила життя всіх українців. Ми вже ніколи не будемо такими, як колись. Є багато людей, яким життя принесло випробування не лише війною, а й розлученням. Хто у нелегкий для всієї країни час вирішив назавжди розірвати стосунки – дізнавайтеся в матеріалі 24 каналу.

Дивіться також Війна назавжди змінила їх: як зараз виглядають артисти, які служать в ТрО та ЗСУ

Валерій та Юлія Харчишини

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин у травні повідомив, що розійшовся з дружиною ще до війни. Юлія з дітьми музиканта жили в будинку, який Валерій збудував для сім'ї. Саме цей дім під Гостомелем зруйнували окупанти. В артиста вже тривалий час є інші стосунки, він живе в іншому місці.

На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти й зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки,

– розповідав Харчишин.

Валерій та Юлія одружилися у 2009 році. Жінка народила коханому трьох синів. У листопаді 2021 року музикант зізнався про невиліковну хворобу 14-річного сина Євгена. Тоді ж він розповів, що хвороба нащадка не зміцнила стосунки подружжя, а зруйнувала їх.



Валерій Харчишин з ексдружиною / Фото з інстаграму Юлії

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Зіркове подружжя шокувало новиною про розлучення у березні. Історія кохання Наді та Володимира тривала з 5 серпня 2011 року й закінчилася в лютому 2022 року. Артисти розлучилися ще до початку повномасштабної війни, але не встигли повідомити про це фанам. Однак для таких новин немає слушного часу, тому ексзакохані розповіли про розрив під час війни в Україні.

Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є… Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі,

– сказала тоді Дорофєєва.

Їхня історія розпочалася в дорозі на спільний концерт у 2011 році. Тоді Дантес сказав дівчині: "Надю, я одружуся з тобою". Вже через тиждень вони жили разом, але стосунки приховували. Одружилися у 2015 році, влаштувавши вечірку в лавандовому стилі, де були присутні рідні, друзі та колеги пари. Дантес і Дорофєєва були однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Прихильники досі не можуть змиритися з тим, що вони більше не разом.



Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

У квітні стало відомо, що після шести років шлюбу актор Дмитро Ступка розлучився зі стилісткою Поліною Логуновою. Про проблеми у сім'ї стало відомо ще на початку 2021 року. Тоді Поліна розповідала, що заробляє набагато більше за чоловіка і, якщо він не виросте, то готова розлучитися. Восени закохані разом з донькою Поліною переїхали жити в США, де й закінчилось їхнє подружнє життя.

Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки,

– розповіла Логунова.

Згодом стало відомо, що в Америці в Поліни вже є новий обранець. Вони живуть разом, заручилися та готуються до весілля. Чоловікові 36 років і він займається бізнесом – має міжнародну маркетингову компанію з офісами у кількох країнах. Ступка розповідав, що саме цей чоловік став причиною розлучення, однак Поліна заперечує це.



Дмитро Ступка з ексдружиною та донькою / Фото з інстаграму актора

Наталія Валевська та Володимир Пригладь

Співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення з чоловіком після 20 років спільного життя. Причину такого рішення артистка не назвала. Відомо, що зараз Володимир перебуває на службі в ЗСУ.

Дорогі друзі! У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного, але попри все більше не разом!

– повідомила Валевська.

Пригладь був не лише чоловіком, а й продюсером Наталії. Вони разом проводили багато часу не лише вдома, а й на роботі. Володимир тричі пропонував Валевській руку й серце, поки вона погодилася. На жаль, за час подружнього життя закохані не стали батьками. У 2003 році артистка зробила аборт через патологію дитини, про що потім дуже шкодувала. Наталія перенесла не одну операцію, щоб стати мамою.



Наталія Валевська з ексчоловіком / Фото з інстаграму співачки

Тарас та Антоніна Цимбалюки

Актор Тарас Цимбалюк та його обраниця Тіна обрали різні шляхи. Разом вони були чотири роки, але першу річницю весілля так і не відсвяткували. Актор вдячний обраниці за цей прекрасний час.

Ми з Тіною більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, мусимо обирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується,

– зізнався Цимбалюк.

Закохані познайомилися на зйомках кліпу Монатіка на пісню "Вечность". Тіна там була художницею з гриму, між ними зав'язалися романтичні стосунки. Тарас освідчився коханій у прямому ефірі "Танців з зірками", де був учасником. У липні 2021 року вони зіграли атмосферне весілля посеред Карпат.



Тарас Цимбалюк з екскоханою Тіною / Фото з інстаграму актора

Михайло Заливако та Анна Богдан

Стосунки пари, яка склалася у фіналі 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" також не мають продовження. Михайло Заливако та Анна Богдан розійшлися після року стосунків.

На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму,

– повідомила Анна.

Цей розрив спричинив резонанс у суспільстві. Чимало шанувальників підозрюють, що між Заливакою та Богдан не було романтичних почуттів, а разом вони були нібито лише через контракт з СТБ. Однак дівчина відповіла хейтерам: "Ні з одним чоловіком я не підписувала контрактів". Сам Михайло наразі не прокоментував розриву з обраницею.



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму дівчини