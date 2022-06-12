У фіналі 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако простягнув каблучку ексдружині колишнього керівника Офісу Президента Анні Богдан. Більш як рік вони жили разом у Києві, а багатотисячна аудиторія чекала їхнього одруження. Однак весілля не буде, закохані більше не разом.

До теми Ексучасник "Холостячки" Андрій Рибак планує весілля з коханою, через яку пішов з шоу

Михайло Заливако та Анна Богдан розійшлися

На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму,

– заявила Анна Богдан.

Вона зізналася, що вирішила розповісти правду після того, як її засипали запитаннями "де дівся Міша?", "чому немає Міші?", "ви розійшлися?".

"Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше… Прошу вас не питати, що трапилось. Дайте мені можливість прожити у своїй тиші", – звернулася Богдан до підписників.

Зазначимо, під час війни Анна Богдан виїхала з України до Великої Британії. Михайло Заливако ж залишився на Батьківщині.

Реакція мережі на розрив Богдан і Заливаки

Рішення закоханих стало шоком навіть для незмінного ведучого "Холостяка" Григорія Решетника та його дружини Христини:

Христина Решетник: "Анюта, Мішань, ну перестаньте, ви така класна пара";

"Анюта, Мішань, ну перестаньте, ви така класна пара"; Григорій Решетник: "Нііі. Обіймаємо вас".

Скриншот з інстаграму Анни Богдан

Інші фоловери Анни Богдан теж не стримують свого здивування: