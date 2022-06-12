У фіналі 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако простягнув каблучку ексдружині колишнього керівника Офісу Президента Анні Богдан. Більш як рік вони жили разом у Києві, а багатотисячна аудиторія чекала їхнього одруження. Однак весілля не буде, закохані більше не разом.
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Михайло Заливако та Анна Богдан розійшлися
На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму,
– заявила Анна Богдан.
Вона зізналася, що вирішила розповісти правду після того, як її засипали запитаннями "де дівся Міша?", "чому немає Міші?", "ви розійшлися?".
"Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше… Прошу вас не питати, що трапилось. Дайте мені можливість прожити у своїй тиші", – звернулася Богдан до підписників.
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Рішення закоханих стало шоком навіть для незмінного ведучого "Холостяка" Григорія Решетника та його дружини Христини:
- Христина Решетник: "Анюта, Мішань, ну перестаньте, ви така класна пара";
- Григорій Решетник: "Нііі. Обіймаємо вас".
Скриншот з інстаграму Анни Богдан
Інші фоловери Анни Богдан теж не стримують свого здивування:
- "Ви всі подуріли під час війни. Така гарна пара була";
- "Не може бути. Я не вірю, не хочу в це вірити";
- "Та ну, Аню, припини, ви ж любите одне одного";
- "Реально? Ви не можете так просто здатися. Можливо, просто потрібен час";
- "Плачу… Усе ще може змінитися й звести вас знову разом! Я вболівала за вашу пару с перших днів "Холостяка" і кращої пари ще не бачила. Кохання вам, Аню, з Мішею чи без".