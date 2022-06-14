Артист підозрює, що дім зруйнували за чиїмось наведенням. Всю інформацію, яку мав, передав до служби безпеки. Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Валерій Харчишин про зруйнований будинок

Будинок зруйнований вщент. Там немає нічого, крім двох димоходів,

– поділився музикант.

Після того, як дізнався про руйнування, Валерій був дуже розлючений, в розпачі, не знав, що робити далі, як відбудувати, оскільки незрозуміло, коли з'явиться робота, коли заробить на цей будинок. Однак він використав це руйнування, щоб зібрати кошти для підрозділу свого брата. Для привернення уваги опублікував фото зруйнованого дому та оголосив про збір коштів для підрозділу, в якому служить брат. За кілька днів вдалося зібрати майже мільйон гривень. Тоді Валерій радів, що ця біда допомогла зібрати так багато коштів, що люби відгукнулися.

Планую відбувати дім. Хочу зробити це, бо діти асоціюють свою Україну з тим будинком в лісі, в якому ми жили,

– підкреслив Харчишин.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Також в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Валерій Харчишин розповів: