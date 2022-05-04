Дмитро Ступка зізнався, що офіційно він ще не розлучений з Поліною Логуновою, адже цей документ вони можуть отримати лише в Україні. Однак вони вже не пара вже кілька місяців.
До слова Діти від попередніх стосунків і бізнес: ексдружина Дмитра Ступки розповіла про нареченого
Дмитро Ступка про розлучення з дружиною
Актор поділився, що ініціаторкою розставання була саме Поліна. Вона закохалась в друга-американця.
Познайомилася з американцем і сказала: Дімо, я тебе більше не люблю,
– зізнався Ступка.
Чоловік важко переживав розлучення з дружиною, адже це було неочікувано. Про все Поліна зізналась напередодні Нового року – 31 грудня.
"Я плакав дуже багато. Мені хріново було. І з цього приводу і через те, що я не бачу своєї дитини. Тому що я приходив додому, вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І звичайно мені було дуже погано і прикро, що я не буду жити з дочкою і не бачитиму, як вона росте", – додав він.
З часом Дмитро Ступка змирився із ситуацією й відпустив все наболіле.
Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його кохає. Може закохалася з першого погляду та й усе,
– зізнався актор.
Дмитро Ступка з ексдружиною / Фото з інстаграму Дмитра Ступки
Розлучення Ступки та Логунової
- На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона й Дмитро – більше не пара й не сім'я. Вона додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки та хорошу атмосферу у відносинах.
- Тоді ж Поліна заінтригувала фото з каблучкою. Згодом виявилось, що вона виходить заміж – їй освідчився американець.
- Логунова вже готується до весілля з нареченим. Вона розповіла, що у нового коханого є бізнес – маркетингова компанія. Чоловіку 36 років, він має двох синів від попереднього шлюбу. За словами ексдружини Ступки, наречений зумів порозумітися з її донькою.