Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зізнались, що їхня історія розпочалася 5 серпня 2011 року, а закінчилася на початку лютого 2022 року. Їх вважали найкрасивішою парою шоу-бізу, але вони більше не разом.

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Надя Дорофєєва розлучається з Дантесом

Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є… Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі,

– написала Надя Дорофєєва.

Схоже, артисти не встигли розповісти про розлучення до війни, але приховувати від фанів правду більше не в силі. Вони вважають, що для таких зізнань немає слушного часу, тож вирішили бодай у такий спосіб відволікти публіку від новин про бойові дії.

"Багато хто скаже: "Нііі! Ми не хочемо цього!" На що ми відповімо: "Ну чого ви повісили носа? Ми ж не ваші іграшки. Ми не зникаємо з життя один одного", – додала Дорофєєва.

З відкритим серцем. З любов'ю до один одного, ваші Надя та Вова. Дантесіков і Додошат не чекайте,

– з гумором закінчило експодружжя.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес: фото

Якими були стосунки Дорофєєвої і Дантеса

Артисти познайомилися в серпні 2011 року, коли їхали на спільний концерт. Того ж вечора Дантес сказав Дорофєєвій: "Надю, я одружуся з тобою".

Уже через тиждень вони жили разом, але зустрічалися таємно.

Першу жартівливу пропозицію співак зробив коханій через три місяці, а другу, серйозну, – через пів року. Вона погодилася.

Весілля закохані зіграли лише через чотири роки, у липні 2015 року. Розкішна церемонію влаштували в лавандовому стилі й запросили безліч зірок шоу-бізу.

Повний текст публікації Наді Дорофєєвої:

Ніколи не буде правильного часу.

Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у потязі. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили одне одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох.

Ця пара стала найріднішими людьми одне одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине… вони просто тепер не разом.

Багато хто скаже: "Нііі! Ми не хочемо цього!" На що ми відповімо: "Ну чого ви повісили носа? Ми ж не ваші іграшки. Ми не зникаємо з життя один одного". Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти.

Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй волі. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин.

З відкритим серцем! З любов'ю до один одного, Ваші Надя та Вова.

PS. Дантесіков і Додошат не чекайте.