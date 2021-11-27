Артист не приховує, що діагноз сина вплинув на їхні стосунки з дружиною. Валерій та Юлія піклуються про хворого сина і зовсім забули один про одного.

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Валерій Харчишин про хворобу сина Чоловік не розсекретив діагноз нащадка, однак зазначив, що ця хвороба не забирає життя, а просто назавжди змінює його. Попри невтішні прогнози лікарів Харчишин вірить, що Євген одужає. Один з українських медиків розповідав виконавцю, що бували випадки, коли він лікував людей, проте вже в дорослому віці. Я не опускаю руки. Переконав себе в тому, що не варто змінювати дитину, яка живе в нових реаліях. Зараз думаю більше не про те, як син житиме, коли я та дружина живі. Думаю про те, як він буде, коли ми підемо з життя,

– поділився Валерій.

У шлюбі Валерій та Юлія перебувають з 2009 року. Однак хвороба сина не зміцнила їхні стосунки, а зруйнувала їх.



Валерій Харчишин з дружиною / Фото з інстаграму Юлії

"Кожен окремо жили життям хворої дитини й не зважали один на одного. Не можна сказати, що я не намагався налагодити, чи не робив кроків назустріч. Можливо, неправильно робив їх. Можливо, дружина неправильно робила. У нас є спільні діти. Ми маємо піклуватися про них. Ми друзі, близькі люди. Ніхто ні з ким горщики не бив, не сварився", – розповів музикант.

3 роки тому гурт "Друга ріка" презентував пісню "Секрет". Це сповідь Валерія Харчишина про хворобу сина та випробування, які тепер доводиться проходити: "Треба було йти до психолога, а я вирішив написати пісню".

"Друга ріка" – "Секрет": дивіться відео онлайн