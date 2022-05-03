Дмитро та Поліна живуть окремо з січня, зараз перебувають у шлюборозлучному процесі. Після розриву Логунова не розуміла, що їй робити далі, постійно була на емоціях. Саме тоді вона познайомилася з новим обранцем.

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Поліна Логунова про нареченого з США

Коханим стилістки став бізнесмен зі Сполучених Штатів Америки. Там Поліна живе від осені 2021 року, переїхала разом з донькою та колишнім чоловіком. Наразі Логунова не розсекречує імені обранця, однак зазначає, що йому 36 років і він займається бізнесом – має міжнародну маркетингову компанію з офісами у кількох країнах.

Гроші він вміє заробляти. У попередніх стосунках я заробляла більше, зараз заробляю менше. І мені це подобається. Подобається тягнутися до чоловіка, бути нижчою в кар'єрному плані. Це не шоу-бізнес, а бізнес. І мені це подобається,

– поділилася Поліна.

Вона додала, що в коханого є двоє синів від попереднього шлюбу. З донькою Поліни Богданою чоловік потоваришував. Поліна намагається показати доньці, що між ними нічого не змінилося і вона любить її так само, як колись.

Особисте життя Поліни Логунової