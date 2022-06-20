Война изменила жизнь всех украинцев. Мы уже никогда не будем такими, как прежде. Есть много людей, которым жизнь принесла испытание не только войной, но и разводом. Кто в нелегкое для всей страны время решил навсегда разорвать отношения – узнайте в материале 24 канала.

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Валерий и Юлия Харчишины

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в мае сообщил, что разошелся с женой еще до войны. Юлия с детьми музыканта жили в доме, который построил Валерий для семьи. Именно этот дом под Гостомелем разрушили оккупанты. У артиста уже долгое время есть другие отношения, он живет в другом месте.

К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения,

– рассказывал Харчишин.

Валерий и Юлия поженились в 2009 году. Женщина родила любимому троих сыновей. В ноябре 2021 года музыкант признался о неизлечимой болезни 14-летнего сына Евгения. Тогда же он рассказал, что болезнь отпрыска не укрепила отношения супругов, а разрушила их.



Валерий Харчишин с эксдружиной / Фото из инстаграмма Юлии

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звездные супруги шокировали новостью о разводе в марте. История любви Нади и Владимира продолжалась с 5 августа 2011 года и закончилась в феврале 2022 года. Артисты развелись еще до начала полномасштабной войны, но не успели сообщить об этом фанам. Однако для таких новостей нет подходящего времени, поэтому эксзалюбившие рассказали о разрыве во время войны в Украине.

Мы очень любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кем есть… Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей воле,

– сказала тогда Дорофеева.

Их история началась в пути на общий концерт в 2011 году. Тогда Дантес сказал девушке: "Надя, я женюсь на тебе". Уже через неделю они жили вместе, но отношения скрывали. Поженились в 2015 году, устроив вечеринку в лавандовом стиле, где присутствовали родные, друзья и коллеги пары. Дантес и Дорофеева были одной из красивейших пар украинского шоу-бизнеса. Поклонники до сих пор не могут смириться с тем, что они больше не вместе.



Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото с инстаграмма певицы

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

В апреле стало известно, что после шести лет брака актер Дмитрий Ступка расстался со стилисткой Полиной Логуновой. О проблемах в семьи стало известно еще в начале 2021 года. Тогда Полина рассказывала, что зарабатывает гораздо больше мужа и, если он не вырастет, то готова развестись. Осенью влюбленные вместе с дочерью Полиной переехали жить в США, где и закончилась их супружеская жизнь.

Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались замечательными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения,

– рассказала Логунова.

Впоследствии стало известно, что в Америке у Полины уже есть новый избранник. Они живут вместе, обручились и готовятся к свадьбе. Мужчине 36 лет и занимается бизнесом – имеет международную маркетинговую компанию с офисами в нескольких странах. Ступка рассказывал, что именно этот мужчина стал причиной развода, однако Полина отрицает это.



Дмитрий Ступка с эксдружиной и дочерью / Фото из инстаграмма актера

Наталья Валевская и Владимир Пригладь

Певица Наталья Валевская объявила о разводе с мужем после 20 лет совместной жизни. Причину такого решения артистка не назвала. Известно, что сейчас Владимир находится на службе в ВСУ.

Дорогие друзья! В такие трудные для нашей страны времена должен сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, но несмотря на все больше не вместе!

– сообщила Валевская.

Пригладь был не только мужем, но и продюсером Натальи. Они проводили много времени не только дома, но и на работе. Владимир трижды предлагал Валевской руку и сердце, пока она не согласилась. К сожалению, за время супружеской жизни влюбленные не стали родителями. В 2003 году артистка сделала аборт из-за патологии ребенка, о чем потом очень жалела. Наталья перенесла не одну операцию, чтобы стать мамой.



Наталья Валевская с эксчеловиком / Фото из инстаграмма певицы

Тарас и Антонина Цимбалюки

Актер Тарас Цымбалюк и его избранница Тина выбрали разные пути. Итого они были четыре года, но первую годовщину свадьбы так и не отпраздновали. Актер благодарен избраннице за это прекрасное время.

Мы с Тиной больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается,

– признался Цымбалюк.

Влюбленные познакомились на съемках клипа Монатика на песню "Вечность". Тина там была художницей по гриму, между ними завязались романтические отношения. Тарас признался любимой в прямом эфире "Танцев со звездами", где был участником. В июле 2021 года они сыграли атмосферную свадьбу среди Карпат.



Тарас Цымбалюк с экслюбованной Тиной / Фото из инстаграмма актера

Михаил Заливако и Анна Богдан

Отношения пары, которая сложилась в финале 11 сезона, реалити-шоу "Холостяк" также не имеют продолжения. Михаил Заливако и Анна Богдан разошлись после года отношений.

К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я буду всегда помнить,

– сообщила Анна.

Этот разрыв вызвал резонанс в обществе. Многие поклонники подозревают, что между Заливакой и Богдан не было романтических чувств, а вместе они были якобы только из-за контракта с СТБ. Однако девушка ответила хейтерам: "Ни с одним мужчиной я не подписывала контракты". Сам Михаил пока не прокомментировал разрыв с избранницей.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграмма девушки