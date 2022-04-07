Про розлучення білоруська модель і ведуча повідомила на сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала сторіз, у якому розповіла про ситуацію у парі.

До слова Володимир Дантес вперше порушив тему розлучення і зізнався, чи залишився друзями з Надею

Поліна Логунова і Дмитро Ступка розійшлись

Білоруська модель поділилась, що їй з Дмитром вдалось залишитися друзями й зберегти теплу атмосферу.

Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки,

– оголосила Поліна Логунова.



Поліна Логунова про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Наразі Дмитро Ступка не коментував розставання з дружиною. Щоправда, Поліна Логунова вже заінтригувала фанатів кадром з новою каблучкою, яку, можливо, їй подарував новий залицяльник.



Нова каблучка Поліни Логунової / Фото з інстаграм-сторіз



Нова каблучка Поліни Логунової / Фото з інстаграм-сторіз

Подружжя Логунової та Ступки

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися у 2016 році. Через рік у них народилась донька Богдана.

На початку 2021 року модель заявила, що розвивається і заробляє значно більше, ніж чоловік. Вона наголосила, що багато працює, щоб забезпечити собі та доньці красиве життя, та готова розлучитися з коханим, якщо він не виросте.

Тоді Дмитро Ступка назвав ці слова дружини емоційними та необдуманими, хоч підтверджував, що коханій начебто завжди мало коштів. У 2021 році сім'я переїхала до Сполучених Штатів.

Після початку російської агресії проти України актор приїхав до Польщі, де займається волонтерством, тоді як модель разом з донькою залишились у Сполучених Штатах, звідки вона підтримує Україну.



Дмитро Ступка з донькою і Поліною Логуновою / Фото з інстаграму Ступки