Про смерть Вірджила повідомили його рідні. Вони опублікували допис на особистій сторінці модельєра в інстаграм.

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Помер Вірджил Абло

Модельєр пішов з життя у неділю, 28 листопада: "Ми зі спустошеністю повідомляємо про смерть нашого улюбленого Вірджіла Абло, відданого батька, чоловіка, сина, брата і друга".

У нього залишилися його любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, його сестра Едвіна Абло, його батьки Ні та Юніс Абло, а також численні дорогі друзі та колеги.

У 2019 році у Вірджила діагностували рідкісну та дуже агресивну форму раку – ангіосаркому серця. Понад 2 роки дизайнер відважно боровся з недугою. Він не хотів оприлюднювати свій діагноз, пройшов складний шлях лікування. Однак онкологія виявилася сильнішою.



Помер Вірджіл Абло / Фото з інстаграму Вірджіла Абло

Що відомо про Вірджила Абло

Вірджил Абло – один з найвідоміших дизайнерів сьогодення.

Його шлях у світі моди розпочався під час практики у Fendi в 2009 році.

На практиці він познайомився з Каньє Вестом, співпраця з яким надихнула на створення бренду вуличного одягу Off-White.

У 2013 році світ побачив першу колекцію Off-White.

У 2018 році Вірджил приєднався до будинку моди Louis Vuitton, де був креативним директором чоловічої лінії.

Того ж року популярний журнал Time включив модельєра до списку ста найвідомих людей світу.

У 2019 році Абло запустив іменний бренд Virgil Abloh.

Текст публікації рідних Вірджила Абло:

Ми зі спустошеністю повідомляємо про смерть нашого улюбленого Вірджила Абло, відданого батька, чоловіка, сина, брата і друга. У нього залишилися його любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, його сестра Едвіна Абло, його батьки Ні та Юніс Абло, а також численні дорогі друзі та колеги.

Понад два роки Вірджил відважно боровся з рідкісною, агресивною формою раку — ангіосаркомою серця. З моменту встановлення діагнозу у 2019 році він вирішив переживати свою боротьбу приватно. Абло проходив численні складні методи лікування й водночас керував кількома значущими установами, які охоплюють моду, мистецтво та культуру.

При всьому цьому його трудова етика, безмежна цікавість та оптимізм ніколи не похитнулися. Вірджіла керувала його відданість справі та місії відкривати двері для інших і створювати шляхи для більшої рівності в мистецтві та дизайні. Він часто казав: "Все, що я роблю, – це для 17-річної версії себе", глибоко вірячи в силу мистецтва надихати майбутні покоління.

Ми дякуємо всім вам за вашу любов і підтримку і просимо про конфіденційність, коли ми сумуємо.