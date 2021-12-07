Традиційно наприкінці року з'являється рейтинг запитів, які користувачі "гуглили" найчастіше. Так, корпорації Google вдалось з'ясувати, що найбільше українці цікавилися деталями та обставинами смерті 99-річного принца Філіпа, радянського актора Володимира Меньшова та зірки французького кінематографа Жан-Поль Бельмонда.

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Втрати 2021 року, які "гуглили" найчастіше