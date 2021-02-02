Про смерть Сергія Проскурні повідомили 1 лютого. Йому було 63 роки. Режисер був відомим своїм значним вкладом у розвиток українського кінематографу та драматургії.

Джерело: 24 канал

Сергій Проскурня був знаним діячем у царині театрального мистецтва. Його творча діяльність не зосереджувалась лише в межах України, а й ширилась за її теренами. Відомо, що чоловік також співпрацював із багатьма закордонними колегами й тим самим організовував обмін культурними цінностями.

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Біографія Сергія Проскурні

Талантливий режисер народився у місті Львові, проте згодом родина перебралась до Черкас. У сферах інтересу Сергія Проскурні не завжди перше місце займала драматургія. Ще у Львові хлопчик почав займатись музикою, а саме вчився грати на скрипці й пізніше, у Черкасах, навіть закінчив музичне училище.

Паралельно з навчанням музики, Проскурня починає активно відвідувати різноманітні театральні гуртки й обирає своїм духовним наставником відомого режисера Анатолія Ефроса. Запалавши ідеєю стати актором, він робить спроби вступити на акторські відділення театральних інститутів Москви. Проте, вони виявляються невдалими.



Сергій Проскурня: біографія

Деякий час Сергій Проскурня працює вчителем, а після армійської служби, врешті, вступає до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет) на акторсько-режисерський курс. 1983 рік стає переломним і вельми значущим для долі Сергія, адже його запрошують режисером до академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві.

Творчість Сергія Проскурні

У 1987 році Сергій Проскурня разом з актрисою Адою Роговцевою створює свою дипломну виставу "Чайка", у якій також дебютує Остап Ступка. Режисер відомий своєю організацією різноманітних театральних фестивалів, радіовистав й театральних обмінів з кращими театрами Західної Європи. В межах України ставив вистави у театрах Львова, Києва, Одеси та Черкас. У грудні 2007 року Проскурня увійшов до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна.



Творчість Сергія Проскурні

9 березня 2014 з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Сергій Проскурня випускає фільм "Тарас Шевченко. Ідентифікація". Ще одною його відомою роботою є кінопроєкт "Наш Шевченко". Відомо, що Проскурня відстоював українську незалежність і мав сильну патріотичну позицію. Також, режисер є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" та імені Сергія Данченка.