Помер український режисер Сергій Проскурня
Відомий український режисер Сергій Проскурня відійшов у вічність. Наразі причина його смерті невідома.
Джерело: фейсбук Євген Нищук
Про смерть режисера стало відомо 1 лютого.
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Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив,
– наголосив ексміністр культури Нищук.
Зауважимо, Проскурня помер у віці 63 роки.
Що відомо про Сергія Проскурню
- Режисер народився у Львові.
- У грудні 2007 року Проскурня увійшов до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна.
- Впродовж 2009 – 2015 років працював головним режисером Черкаського драмтеатру.
- У 2013 – 2014 роках Проскурня працював над кінопроєктом "Наш Шевченко".
- 9 березня 2014 року з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вийшов фільм Проскурні "Тарас Шевченко. Ідентифікація".
- Режисер є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" та імені Сергія Данченка.
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