Видатний французький артист Жан-Поль Бельмондо пішов з життя. Про це повідомило видання RTL. Причину смерті кіноактора поки не оголосили.
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Відхід у вічність культового актора підтвердив і його адвокат. Він сповістив, що Бельмондо завершив життєвий шлях у себе вдома, у Парижі.
Що відомо про актора Жана-Поля Бельмондо?
- Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року у передмісті Парижа. Майбутній актор зростав у сім'ї відомого скульптора, професора витончених мистецтв – Поля Бельмондо.
Помер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press
- Жан-Поль Бельмондо робить свої перші кроки у кінематографі у 1950-тих роках. Велику славу акторові приносить стрічка "На останньому подиху". Кар'єра артиста припала на розквіт "нової хвилі" – напрямку кінематографу, який був популярний у Франції в кінці 1950-х і початку 1960-х років.
- Жан-Поль Бельмондо брав участь у зйомках таких видатних французьких кінокартин, як "Жінка є жінка", "Крадій", "Доктор Пополь", а також знімався у фільмі "Чочара" разом зі знаменитою Софі Лорен.