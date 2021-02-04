Український режисер і продюсер Сергій Проскурня помер 1 лютого, а поховали його через 3 дні – 4 лютого. Прощання з митцем відбулось у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі та на Байковому кладовищі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Відомо, що церемонія прощання, відспівування та молитовний чин за Сергіє Проскурнею пройшли у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України (ПЦУ). Одразу ж після цього його поховали на Байковому кладовищі Києва.

До теми Прощання із Сергієм Проскурнею: де поховають режисера

Похорон Сергія Проскурні

На похороні режисера були присутні дружина та матір чоловіка. Також відправити в останню путь прийшов колишній міністр культури України Євген Нищук та інші культурні і політичні діячі. Всіх, хто хотів попрощатися з відомим українцем, у мережі зазделегідь просили дотримуватися карантинних норм.



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"



Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"

Опісля відспівування усі присутні не могли стримати сліз за режисером та проводжали Сергія Проскурню оплесками.

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