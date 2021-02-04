У Києві поховали режисера Сергія Проскурню: фото
Український режисер і продюсер Сергій Проскурня помер 1 лютого, а поховали його через 3 дні – 4 лютого. Прощання з митцем відбулось у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі та на Байковому кладовищі.
Джерело: "Радіо Свобода"
Відомо, що церемонія прощання, відспівування та молитовний чин за Сергіє Проскурнею пройшли у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України (ПЦУ). Одразу ж після цього його поховали на Байковому кладовищі Києва.
До теми Прощання із Сергієм Проскурнею: де поховають режисера
Похорон Сергія Проскурні
На похороні режисера були присутні дружина та матір чоловіка. Також відправити в останню путь прийшов колишній міністр культури України Євген Нищук та інші культурні і політичні діячі. Всіх, хто хотів попрощатися з відомим українцем, у мережі зазделегідь просили дотримуватися карантинних норм.
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Похорон Сергія Проскурні / Фото "Радіо Свобода"
Опісля відспівування усі присутні не могли стримати сліз за режисером та проводжали Сергія Проскурню оплесками.
Варто знати Помер Сергій Проскурня: біографія відомого режисера
Що відомо про Сергія Проскурню?Режисер родом зі Львова, втім проживав у Черкасах, а згодом у Києві. Він став видатним театральним режисером, продюсером та лауреатом Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" й імені Сергія Данченка. Чоловік також був одниміз співзасновників мистецького об'єднання "Дзиґа" у Львові. За інформацією видання ТСН, чоловік помер 1 лютого у своєму офісі. Весь день до нього друзі не могли додзвонитись, тому ввечері змушені були вибивати двері. Ймовірно, там і знайшли чоловіка. Останніми днями він скаржився на підвищений тиск.
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